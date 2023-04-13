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مباراة الزمالك وحرس الحدود.. تردد قناة أون تايم سبورت 2023 ON Time Sport الناقلة لجميع المباريات بجودة عاليه HD

تردد قناة أون تايم سبورت 2023

عبدالله عربيمنذ 31 دقيقة
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من المهم معرفة تردد قناة أون تايم سبورت 2023 لأن قناة أون تايم سبورت هي قناة رياضية تابعة لشركة أون تايم ميديا، وتعتبر واحدة من أشهر قنوات الرياضة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم إطلاق القناة في عام 2019 وهي متوفرة حاليًا في العديد من الدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت وقطر وعمان والبحرين والجزائر والمغرب.

ما هي قناة أون تايم سبورت وما هي أهدافها والمحتوى الذي تقدمه

تستهدف قناة أون تايم سبورت جميع عشاق الرياضة في المنطقة العربية، وتهدف إلى توفير محتوى رياضي شامل ومتنوع، وتغطية جميع الرياضات الأكثر شعبية في العالم، يشمل المحتوى الذي تقدمه القناة العديد من الأحداث الرياضية الهامة، بما في ذلك بطولات كرة القدم الأوروبية والأمريكية والآسيوية والأفريقية، وبطولات الجولف والتنس والسباقات والمزيد.

 تردد قناة أون تايم سبورت 2023القمر الصناعي نايل سات

يمكنك الحصول على قناة أون تايم سبورت 2023 على القمر الصناعي نايل سات بالترددات التالية:

  • التردد: 10853
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل الخطأ: 5/6

ويجب التأكد من مدى توفر هذه القناة على جهاز الاستقبال الذي تستخدمه، حيث يمكن أن تختلف الترددات والمعلومات التقنية حسب نوع الجهاز.

 تردد قناة أون تايم سبورت 2023 القمر الصناعي عرب سات

تردد قناة أون تايم سبورت 2023 على القمر الصناعي عرب سات هو:

  • التردد: 11096
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يمكنك العثور عل تردد  قناة أون تايم سبورت 2023 في قائمة القنوات على رسيفر القمر الصناعي عرب سات باستخدام هذه الإعدادات.

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عبدالله عربيمنذ 31 دقيقة
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