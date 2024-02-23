“بابا وماما زعلانين”.. تردد قناة كراميش karameesh الجديد 2024 على نايل سات

يحظى تردد قناة كراميش karameesh الجديد 2024 بتقدير كبير كواحدة من أرقى القنوات المخصصة لمحتوى الأطفال، بصفتها قناة عربية تتصدر قائمة قنوات الأطفال من حيث الشعبية والبحث عبر الإنترنت، تعد هذه القناة مفضلة بشكل كبير لدى الأطفال في الوطن العربي، من المغرب العربي إلى دول الخليج، وتجذب اهتمام ملايين العائلات في المنطقة، خاصةً في مصر وبلاد الشام، يُعزى ذلك إلى محتواها الفريد الذي يجمع بين الترفيه والتعليم، إلى جانب الأغاني الجذابة التي تُعرض على مدار الساعة.

تردد قناة كراميش karameesh الجديد 2024 نايل سات

يبث تردد قناة كراميش karameesh بجودة عالية دون انقطاع، مما يؤكد على الاهتمام الواسع الذي تحظى به يوميًا من قبل جمهورها الكبير في العالم العربي، فيما يلي تردد القناة على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11316

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أناشيد قناة كراميش كيدز

تبرز قناة كراميش كيدز بفضل محتواها التعليمي المقدم بصورة مسلية تلائم أعمار الأطفال العديدة، وتحرص القناة على تطوير القدرات الحسية للأطفال وتعزيز مهارات التركيز والفهم لديهم، إضافة إلى ترسيخ المبادئ الأخلاقية النبيلة التي ينبغي أن ينشأ عليها كل طفل في الوطن العربي. إليكم مجموعة من الأناشيد كمثال:

“يا أحفادي” بأداء بيسان صيام ووسيم عواد.

“أين الساعة؟ أين؟” بأداء زينة عواد.

“بابا وماما زعلانين، ماذا فعلتِ يا سوسو؟”.

“يا شرطي”.

خطوات ضبط تردد القناة على جهاز الرسيفر

لضبط تردد قناة كراميش على جهاز الرسيفر الخاص بك، يمكنك اتباع الإرشادات التالية خطوة بخطوة:

ابدأ بالضغط على زر القائمة (Menu) أو زر الإعدادات من جهاز التحكم الخاص بك.

من بين الخيارات المعروضة، اختر “التثبيت اليدوي”.

بعد ذلك، حدد القمر الصناعي الذي تود تحميل التردد منه.

أدخل بيانات التردد وفقًا لما هو مدون في الجدول الموضح لك.

اضغط على خيار البحث، ثم اتبعه بالضغط على حفظ أو تثبيت لإنهاء العملية.

نبذة عن قناة كراميش

تُعتبر قناة كراميش، القناة العربية التي تُبث من المملكة الأردنية الهاشمية، واحدة من القنوات البارزة في عالم محتوى الأطفال، فيما يلي العديد من المعلومات الهامة حول القناة:

انطلق بث تردد قناة كراميش karameesh لأول مرة في شهر فبراير لعام 2009.

استطاعت القناة بمحتواها المتفرد والجذاب أن تنقش اسمها في قلوب الأطفال حول العالم، حازت على إعجاب ملايين منهم.

تستهدف القناة الفئات العمرية حتى خمسة عشر عامًا، مما يجعلها متاحة لمشاهدة جميع الأعمار ضمن هذا النطاق.

تقدم القناة مجموعة من أشهر الأفلام الكرتونية العالمية التي تلقى رواجًا كبيرًا بين الأطفال، بما في ذلك مسلسلات مثل القط والفأر وغيرها.

تنظم القناة مسابقات لدعم المواهب الناشئة للأطفال وتمتلك مكتبة غنية بالأغاني والأناشيد التي يعشقها الأطفال ويتمتعون بالاستماع إليها وترديدها.

بين برامجها المتنوعة، تقدم قناة كراميش برامج مثل سهران، وكركبة، وسايلنت، وشمة الهوا، مما يضيف إلى تنوع المحتوى الذي تقدمه.

تمثل هذه المعلومات جزءًا من السبب في شهرة قناة كراميش ومكانتها الخاصة في عالم البرامج الموجهة للأطفال.

ما هو محتوى قناة كراميش؟

مضمون بث تردد قناة كراميش karameesh يركز بشكل أساسي على الأناشيد التي تشكل جزءًا جوهريًا من العروض المقدمة للأطفال، بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة مجموعة من المسلسلات الكرتونية المعروفة والبرامج التعليمية المصممة خصيصًا للصغار، هذا التنوع في المحتوى ساهم في كسب ثقة ملايين العائلات حول العالم، وذلك بفضل القيمة والتأثير الإيجابي الذي يحمله على النشء.

الأناشيد والبرامج المعروضة تحث على القيم والمبادئ الإسلامية، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للآباء والأمهات الذين يسعون لتقديم محتوى هادف ومفيد لأبنائهم، بعيدًا عن أي محتوى قد يؤدي إلى الانحراف أو اعتناق سلوكيات غير مرغوبة.