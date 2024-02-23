“الطاسة هتتملي زيت” .. زلزال يضرب أسعار الزيت هذا الموعد + انخفاض جنوني في أسعار السلع الغذائية في معارض “أهلا رمضان” 2024 بقرار وزاري

يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن أسعار السلع الغذائية في معارض ” أهلًا رمضان للعام الجاري 2024 والتي تم إطلاقها في جميع أنحاء الجمهورية من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضمن خطة الاستعدادات للشهر الكريم، حيث أعلنت الوزارة عن تخفيض سعر الزيت ليصل إلى 65 جنيه مصري، نتعرف من خلال السطور التالية على المزيد من التفاصيل.

اسعار السلع في معارض أهلًا رمضان 2024 وانخفاض سعر الزيت

أعلنت وزارة التموين بالتعاون مع الغرف التجارية المصرية عن أسعار السلع الغذائية الأساسية في مختلف معارض أهلًا رمضان 2024 المخفضة بنسبة وصلت حتى 30% من الأسعار الموجودة في المحلات وذلك بتوجيهات من الدولة لتوفير السلع مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم، فقد جاءت أسعار بعض السلع على النحو التالي:

يبلغ سعر لتر زيت خليط زنة حوالي 98 جنيه مصري.

سعر زيت زنة سعة 800 مل يبلغ 65 جنيه مصري.

سعر زيت سعة 700 مل بلغ 60 جنيه مصري.

يبلغ سعر كيلو الأرز عريض الحبة حوالي 35 جنيه.

سعر كيلو السكر يبلغ حوالي 27 جنيه مصري.

سعر كيلو المكرونة يبلغ حوالي 27 جنيه.

يبلغ سعر مكرونة زنة 350 جم حوالي 9.5 جنيه مصري.

يبلغ سعر الشاي وزن 350 حوالي 57 جنيه.

سعر كيلو سمن الهانم يبلغ حوالي 155 جنيه مصري.

كيلو سمن كريستال يبلغ سعره 177 جنيه.

يبلغ سعر سمن قوت القلوب وزن 5 كيلو 425.

قمر الدين سوري يبلغ سعر اللفة الواحدة 55 جنيه مصري.

سعر كيلو الفول البلدي يبلغ حوالي 50 جنيه مصري.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 بالقاهرة+ انخفاض اسعار الزيت

تنتشر معارض أهلًا رمضان في العديد من الأماكن بالقاهرة نذكر منها ما يلي: