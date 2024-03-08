عيالك هتتضاف اخيراً.. خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 فقط بالرقم القومي

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، يهتم الكثير من الأشخاص في هذا التوقيت في معرفة ما هي الخطوات اللازمة لاضافة المواليد على بطاقة التموين، وتأتي عمليات البحث بعد أن قامت وزاره التموين والتجاره الداخليه بالإعلان عن أنه يوجد عدد بسيط من الخطوات لتتم عمليه اضافه المواليد، ولمعرفة كيفية التفاصيل عن هذا الموضوع تابع معنا السطور القليله القادمه من هذا المقال.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

يتطلع عدد كبير من المواطنين في معرفة خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 واليكم هذه الخطوات:

الدخول أولا على موقع الالكتروني الرسمي لوزارة التموين.

عليك كتابة رقم البطاقة التموينية الخاصة بك.

الضغط على انشاء حساب جديد.

الضغط وكتابة اسم الام للمولود.

قم بإضافة الأفراد الغير مسجلين على البطاقة التموينية.

الشروط اللازمة لاضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

قد قامت وزاره التموين والتجاره الداخليه بوضع عدد من الشروط اللازمة لكي تتم اضافه المواليد على البطاقة التموينية واليكم هذه الشروط:

يجب ان يكون عدد الاشخاص الموجودين على البطاقة التموينية لا يزيد عن 3 افراد.

ان تكون الاسرة المقدمة على اضافة مواليد على بطاقة التموين من الأسر الأولى بالرعاية.

أن يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد في البطاقة فى التموينية لا يزيد عن اربع افراد.

أن يكون معاش الأسرة الشهري مبلغ 2500 جنيه مصري.

يشترط ألا يقل العمر للأبناء عن سن 4سنوات.

ختاما نكون قد أوضحنا لكم ماهى خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.