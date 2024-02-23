“وزارة التربية” تعلن عن موعد دوام المدارس في الكويت بشهر رمضان 2024

أعلنت وزارة التربية في دولة الكويت عن تحديد مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024، معتبرة التغييرات التي يستوجبها الشهر الكريم على نظام الدوام بالمدارس وأماكن العمل للمجتمع المسلم، تأتي هذه الخطوة من الحكومة الكويتية بهدف تيسير أداء الصائمين لمهامهم اليومية مع الاستمرار في الصيام، وبهذا الصدد، نقدم لكم موعد دوام المدارس في الكويت بشهر رمضان 2024.

موعد دوام المدارس في الكويت شهر رمضان 2024

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حرصت الحكومة على تحديد موعد الدوام المدرسي والعمل للموظفين، حيث أعلنت وزارة التربية في الكويت عن تخصيص أربع ساعات فقط للدوام المدرسي، تختلف هذه المواعيد بين مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية.

الهدف من تحديد موعد دوام المدارس في الكويت هو تخفيف العبء عن الطلاب وتحفيزهم على الصيام، وكذلك التخفيف عن المعلمين لتسهيل مزاولة أعمالهم خلال الشهر الفضيل. إليكم جدول يوضح مواعيد الدوام خلال شهر رمضان:

المرحلة بداية الدوام نهاية الدوام رياض الأطفال 9:40 صباحًا 1:10 بعد الظهر المرحلة الابتدائية 9:40 صباحًا 1:40 بعد الظهر المرحلة المتوسطة 9:20 صباحًا 1:50 بعد الظهر المرحلة الثانوية 9:30 صباحًا 2:00 بعد الظهر

موعد دوام الموظفين في رمضان

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن تحديد جداول دوام الموظفين في شهر رمضان المبارك، مقدمًا أربعة خيارات لتوقيتات العمل لتمكين كل مؤسسة من اختيار الجدول الزمني الأمثل لبدء وانتهاء العمل، بهدف تسهيل الأمور على الموظفين في ظل الصيام، يهدف ديوان الخدمة المدنية إلى تقديم مرونة في أوقات الدوام، مع مراعاة الحاجة إلى تخفيف ساعات العمل خلال هذا الشهر الفضيل.

كما يُمنح الموظفات الحق في مغادرة العمل قبل نصف ساعة من موعد انصراف الموظفين الرجال، وعليه، تم تحديد مواعيد الدوام الرسمية للموظفين على النحو التالي:

الدوام بداية الدوام نهاية الدوام 8:30 – 1:00 8:30 صباحًا 1:00 بعد الظهر 9:00 – 1:30 9:00 صباحًا 1:30 بعد الظهر 9:30 – 2:00 9:30 صباحًا 2:00 بعد الظهر 10:00 – 2:30 10:00 صباحًا 2:30 بعد الظهر 10:30 – 3:00 10:30 صباحًا 3:00 بعد الظهر

متى شهر رمضان الكويت؟

يتطلع المسلمون حول العالم إلى استقبال شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر من أفضل الأشهر على مدار السنة، ويكتسب هذا الشهر احتراماً وتقديراً عظيماً من قبل المسلمين، من المقرر أن يبدأ شهر رمضان هذا العام في 11 مارس، وفقاً للتقديرات الفلكية.

بينما يتم تحديد بدايته الفعلية استناداً إلى الرؤية الهلالية وفق الأصول الشرعية، والتي تجريها المحكمة الشرعية في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، لتحدد ما إذا كان الشهر الفضيل سيبدأ في اليوم التالي أم لا.