“اختبرنا صبر عصومي”.. نزل الآن تردد قناة طيور الجنة للبيبي مجانا على النايل سات والهوت بيرد + عرب سات 2024.. سلي أطفالك بأشهر البرامج

تُعد قناة طيور الجنة من أكثر القناة المحببة لدى الأطفال وهو ما يجعل الآباء يبحثون باستمرار عن الترددات الجديدة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو العرب سات، حيث تقوم القناة بعرض الكثير من البرامج الشيقة للأطفال والأناشيد المميزة خاصة في شهر رمضان الكريم، نتعرف من خلال السطور التالية على الترددات الجديدة للقناة.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

تعتبر قناة طيور الجنة من أكثر القنوات المميزة والتي تمكنت من تحقيق شهرة واسعة بين الأطفال لذا يرغب الكثير في تنزيلها على أجهزة التلفاز، حيث يمكن ضبط التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

يمكن ضبط القناة والاستمتاع بالكثير من البرامج التي تقدمها على القمر الصناعي عرب سات كما يلي:

التردد: 11310.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة على الهوت بيرد

تعمل القناة أيضًا على القمر الصناعي هوت بيرد حيث يمكن ضبط التردد الخاص بها من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد: 11073.



معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: هوت بيرد.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

أشهر برامج قناة طيور الجنة

تقدم القناة العديد من البرامج المميزة للأطفال والتي تناسب جميع الفئات العمرية لعل من أبرز تلك البرامج ما يلي: