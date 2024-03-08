عاجل.. وزارة المالية تُوضح موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وجدول مواعيد صرف المرتبات  

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، يتساءل كثير من الموظفين العاملين في القطاع الحكومي عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وتأتي عمليات البحث بعد أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار زيادة جديدة للعاملين في الحكومة ليصبح الحد الأدنى للموظفين هو 6000 جنية، ولمعرفة المزيد حول هذا الشأن يرجى اتباع السطور القليلة القادمة من هذا المقال.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

تتحمل الحكومة المصرية زيادة في المرتبات بنحو 74 مليار جنيه، وسوف يتم الاستفادة منها نحو 13مليون موظف، وقد أكد الرئيس أن هذه الزيادة سوف يتم العمل بها في شهر مارس، ولا يوجد أى تعديل فى جداول الايام لعمليات الصرف ولمعرفة أيام للصرف تابع معنا الفقرة القادمة.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

أكد وزير المالية على أن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 كما هي في السابق، وتأتي مواعيد الصرف على النحو التالي:

يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 هو أول أيام عملية صرف مرتبات شهر مارس.

يوم الاحد الموافق 24 مارس 2024 هو ثانى أيام عملية صرف مرتبات شهر مارس.

يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024 هو ثالث أيام عملية صرف مرتبات شهر مارس.

يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 رابع أيام عملية صرف مرتبات شهر مارس.

يوم الاربعاء 27 هو خامس يوم لصرف مرتبات شهر مارس.

بذلك نكون قد أوضحنا لكم التفاصيل عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وما هو جدول صرف مرتبات شهر مارس في الحكومة المصرية.