أجمل ما قيل عن العيد الوطني الكويتي 2024

يعيش الشعب الكويتي في الخامس والعشرين من فبراير احتفالات العيد الوطني للكويت، حيث تتنوع فعاليات الاحتفال بين تزيين الشوارع بالأعلام الكويتية وإطلاق الألعاب النارية والأناشيد الوطنية، وإليكم بعضًا من أجمل العبارات والرسائل التي تعبر عن فرحة هذا اليوم الخاص وأجمل ما قيل عن العيد الوطني الكويتي.

أجمل ما قيل عن العيد الوطني الكويتي

لك منا كل الحب يا وطن، دمت شامخًا بأهلك الكرام، وطني الحبيب، الكويت، ما لي سواك موطنًا أهفو إليه، وبك أتغنى وأهديك أجمل التهاني والمشاعر، فأنت الوطن الذي يعتز به قلبي، كل عام وأنت بخير، وكل عام وكل من يسكن هذه الأرض بألف خير، أدام الله على الكويت عزها ومجدها.

عيد وطني مجيد يا كويت، يا من تسكن في القلب، نحلم بعام جديد يحمل لك ولأبنائك كل النجاح والتقدم، بمشاعر يملؤها الحب والفرح، نبارك للوطن الغالي، الكويت، عيدًا وطنيًا مليئًا بالأمن والسلام، راجين من الله أن يحفظ هذا البلد ويديم عليه نعمة الاستقرار.

في هذا اليوم العظيم، يليق بك يا مواطن الكويت أن تعتز وتفخر بانتمائك إلى أرض تزهو بتاريخها العريق وإنجازاتها المشرفة، وطني الكويت، يا منبع البطولات والعزة، يا يوم استقلالنا الذي نحتفل به بكل فخر وسرور.

الكويت، بلادي الحبيبة، أنتِ الأمان والدفء، فيكِ أشم رائحة العائلة وأعيش فخر الأجداد والآباء. نهنئ الشعب الكويتي بمرور 63 عامًا على الاستقلال، داعين الله أن يحفظ الكويت وأهلها ويديم على البلاد أفراحها.

تهنئة ملؤها الفخر بالذكرى الـ63 للعيد الوطني، ذكرى تجسد قوة الإرادة والإنجاز. كل عام والشعب الكويتي يعيش في رخاء وسلام، محتفلاً بهذه المناسبة الغالية بكل معاني العزة والفخر.

بمناسبة العيد الوطني، يحق لكل كويتي أن يفتخر بتاريخ وطنه المشرف وبانتمائه إلى أرض الحرية والعزة. عيد وطني سعيد ومبارك، نسأل الله أن يديم على الكويت وشعبها الخير والأمان.

رسائل تهنئة بالعيد الوطني الكويتي

بمناسبة العيد الوطني الكويتي، يبحث الجميع حول أجمل ما قيل عن العيد الوطني الكويتي، ها هي بعض الرسائل المميزة التي يمكنك إرسالها لتهنئة أحبائك والمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة

بأريج الورد وعبق الياسمين، أهنئك بالعيد الوطني الكويتي، داعيًا الله أن يديم علينا وعلى الكويت الأمن والأمان والازدهار.

في العيد الوطني للكويت، نجدد العهد والوفاء لهذه الأرض الطيبة، متمنين أن يحفظ الله وطننا الغالي ويبارك في شعبه الكريم.

كل عام والكويت بخير وسلام، وكل عام وأنتم تزهون بالفرح والاعتزاز بتراب هذا الوطن العظيم.

تتوالى الأعياد ويبقى عيدنا الوطني أجملها، فهو يوم الفخر والعزة. كل عام والكويت قلب الأمة النابض بالحياة والنماء.

نهنئ أنفسنا بالعيد الوطني الكويتي، متمنين من الله أن يعيده علينا باليمن والبركات، وأن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.

في عيد الكويت الوطني، نفخر بماضينا، نعيش حاضرنا، ونحلم بمستقبل مزدهر لوطننا. كل عام والكويت بألف خير.

إلى أرض العز والشموخ، كل عام وأنتِ شامخةً يا كويت، مزدهرةً بأهلك وشبابك.

بكل الحب والولاء، نبعث أطيب التهاني بالعيد الوطني للكويت، داعين الله أن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

كل عام والكويت بألف خير وعافية، كل عام وهي تعانق السماء بأبراجها وتتجذر في الأرض بتاريخها العريق.

في العيد الوطني، نرفع الأيادي بالدعاء أن يحفظ الله الكويت وشعبها، وأن يمتعها بالسلام والتقدم والرخاء.

شعر عن العيد الوطني الكويتي 63

في الكويت العز والفخر يتجلى،

وبحبها قلب الشاعر يتحلى.

أرض الخير، يا موطن السلام،

فيك الحب يزهر، والأمان دوام.

الكويت يا درة في الخليج تسطع،

وبعزك وفخرك كل القلوب تلتفع.

يا بلد العطاء، يا أرض النقاء،

في عيدك نهديك أجمل الرجاء.

في كل زاوية قصة عز تروى،

وفي كل شبر منك حكاية تُبنى.

الكويت يا تاج فوق الرؤوس،

كل عام وأنتِ بخير ونفوس.

يا وطناً بالمحبة يعانق السماء،

فيك العزة والكرامة، والحياة بفناء.

كل عام وأنتِ للخير موطن،

وبكل شبر فيك، للعز قد زُرعتن.

الكويت، يا حلم الأجداد الباقي،

ويا مستقبل لأحفادك الراقي.

بحبك نعيش، ولعزك نسعى،

وفي يومك الوطني، بالفرح نرقى.