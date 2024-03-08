شوف الحديد وصل لكام؟ سعر الحديد اليوم في مصر

سعر الحديد اليوم في مصر، يتساءل الكثير من التجار وكذلك ايضا المستهلكين بصوره يوميه في هذا التوقيت عن سعر الحديد اليوم في مصر 23 فبراير 2024، حيث يعتبر الحديد والاسمنت أحد أهم المواد الاساسيه اللازمه في عملية البناء، وقد حافظ حديد عز على سعره اليوم ليصل طن الحديد مبلغ 55432جنية مصرى، ولمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن تابع معنا.

سعر الحديد اليوم في مصر

بلغ سعر حديد عز اليوم مبلغ 55432 جنيه مصري.

بلغ سعر حديد المصريين اليوم مبلغ 50 ألف جنية مصري.

بلغ سعر حديد ستيل اليوم مبلغ 49700 جنيه مصري.

بلغ سعر حديد المعادى اليوم مبلغ 48200 جنيه مصري.

بلغ سعر حديد العتال اليوم مبلغ 48300 جنيه مصري.

بلغ سعر حديد عطية اليوم مبلغ 49200 جنيه مصري.

بلغ سعر حديد الكومى اليوم مبلغ 49200 جنيه مصري.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم مبلغ 49100 جنيه مصري.

بلغ سعر حديد المراكبي اليوم مبلغ 50400 جنيه مصري.

سعر الاسمنت اليوم

قد جاء سعر الاسمنت اليوم الجمعة الموافق 23 من شهر فبراير 2024 على النحو التالي:

وصل سعر اسمنت المسلح اليوم مبلغ 1750 جنيه مصري.

وصل سعر اسمنت النصر اليوم مبلغ 1700 جنيه مصري.

وصل سعر اسمنت السويس اليوم مبلغ 2080 جنيه مصري.

وصل سعر أسمنت وادي النيل اليوم مبلغ 1680 جنية مصري.

وصل سعر اسمنت السويدى اليوم مبلغ 2350 جنية مصري.

وصل سعر اسمنت المخصوص اليوم مبلغ 2090 جنيه مصري .

ختاما نكون قد عرضنا لكم سعر الحديد اليوم حديد عز، ووضحنا سعر الاسمنت اليوم الجمعة الموافق 23 من شهر فبراير 2024.