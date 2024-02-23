“اوعى الوحش يحصلك”.. تحميل لعبة الحفار”Digging Jim” الجديدة 2024 للكمبيوتر والجوال + الآيفون .. برابط مباشر

على الرغم من وجود العديد من الإصدارات لألعاب مختلفة على المتاجر الإلكترونية وبأفكار مختلفة إلا أن الكثير من المستخدمين يفضلون بعض الألعاب القديمة التي لها علامة لديهم الأمر الذي يجعل الكثير منهم يبحثون عنها حتى الآن من بينها لعبة الحفار المتميزة والتي تدور فكرتها حول دودة يقوم اللاعب بتوجيهها لالتقاط الطعام والذي يمثل نقاط داخل اللعبة، نتعرف من خلال السطور التالية على المزيد حول اللعبة وكيفية تحميلها.

خصائص ومميزات لعبة الحفار Digging jim

تتميز اللعبة بالعديد من المميزات التي تجعل العديد من المستخدمين يرغبون في تحمليها وقضاء وقت ممتع من بينها ما يلي:

تندرج لعبة الحفار تحت قائمة الألعاب الكلاسيكية الممتعة والتي تتميز بأسلوبها البسيط والسهل.

تضم اللعبة ما يقرب من 100 مرحلة حماسية حيث تبدأ أولى المراحل بسهولة ومن ثم تزداد درجة الصعوبة وهو ما يجعل اللعبة حماسية أكثر فعند فوز مرحلة يرغب اللاعب في الانتقال إلى مرحلة أخرى واجتيازها.

كما أن اللعبة تتضمن مجموعة من المؤثرات الصوتية والحركية المتميزة.

تتمتع اللعبة بحجمها الصغير وهو ما يجعل الكثير يقبل على تحميلها وتثبيتها على الأجهزة فهي لا تحتاج لوجود مساحة كبيرة من الذاكرة الداخلية للأجهزة.

علاوة على ذلك فإن اللعبة تتميز بتصميم جرافيك رائع ومميز بالنسبة لوقت نزولها لأول مرة.

تعمل اللعبة على أنظمة التشغيل المختلفة حيث يمكن تحميلها على نظام التشغيل اندرويد أو الـ ios من على متاجر التطبيقات الخاصة بكل نظام.

أما عن النسخة الأصلية والقديمة فهي مخصصة لأجهزة الكمبيوتر والتي تعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز.

تحميل لعبة الحفار القديمة للكمبيوتر والجوال و الآيفون

يمكن تحميل لعبة الحفار وتثبيتها بسهولة على الهواتف المحمولة المختلفة أو أجهزة الحاسب الآلي من خلال المتاجر الإلكترونية أو من خلال الروابط المباشرة لها كما يلي: