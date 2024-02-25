أفكار توزيعات العيد الوطني الكويتي 2024 للأطفال والكبار

من أبرز مظاهر إحياء الذكرى الثالثة والستون لعيد الاستقلال الكويتي توزيع الهدايا على الصغار والكبار، وذلك بهدف ترسيخ مبدأ الانتماء للوطن لدى المواطنين، وزرع القيم الوطنية في نفوس الصغار، حيث إن توزيع الهدايا تعد بمثابة حافز لتنمية “الروح الوطنية” وحب الوطن والانتماء داخلهم، وبهذه المناسبة تتسابق المتاجر في تقديم عروض بيع هدايا التوزيعات المختلفة الأشكال، ولذلك سوف نوضح لكم أهم أفكار توزيعات العيد الوطني الكويتي.

أفكار توزيعات العيد الوطني الكويتي 2024

هناك العديد من أفكار توزيعات “العيد الوطني الكويتي” الخاصة بالأطفال على اختلاف أعمارهم، ومن هذه الأفكار ما يلي ذكره:

إكسسوارات برموز وطنية.

أقلام و ممحاة تحمل “العلم الكويتي”.

تصميم بطاقة هوية للأطفال يحمل جمل أو رموز وطنية.

أعلام الكويت.

بسكويت مغلف بغلاف يحمل رموز تذكارية.

كراسات تلوين رسومات ومعها أقلام بألوان علم الكويت.

كراسات رسم وألوان.

أشكال معالم الكويت الأثرية.

أساور وزجاجات طلاء أظافر للبنات بألوان علم الكويت.

توك واطواق شعر للبنات برسوم وطنية مميزة.

مكعبات تركيب ( بازل ) على شكل خريطة الكويت.

أفكار توزيعات العيد الوطني الكويتي للكبار.

أفكار توزيعات العيد الوطني الكويتي للكبار

توجد العديد من أفكار توزيعات “العيد الوطني الكويتي” للكبار، ومن هذه الأفكار ما يلي:

ملابس تحمل “عبارات وطنية” أو علم الكويت.

ميدالية بها أسماء “وعلم الكويت”.

علبة هدايا تحمل عبارات وطنية بها زجاجة عطر عليها “علم الكويت”.

حامل خشبي محفور عليه “عبارات تهنئة” يحمل زجاجة عطر ووردة.

صندوق صغير به علم الكويت وبجانبه وردة جميلة.

علبة هدايا تحمل عبارات وطنية مع “علم الكويت” تحتوي على قلم ودفتر عليهم اسم دولة الكويت.

بطاقات معايدة مع أقلام تحمل ألوان العلم الكويتي.

ازرار ودبابيس خاصة بالقميص و رابطة العنق ذات تصميمات وطنية مميزة.

للنساء بروش جميل مزين بألوان “علم الكويت”.

وفي ختام مقالنا نكون عرضنا لكم أهم أفكار توزيعات العيد الوطني الكويتي 2024 للكبار والأطفال التي يقوم بتوزيعها مواطني الكويت كل عام في العيد الوطني للكويت.