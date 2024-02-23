“صدمة للطلاب”.. فرمان عاجل من التربية والتعليم حظر استخدام” الهاتف المحمول” داخل جميع المدارس الحكومية بدءاً من هذا التاريخ.. هتسيبه في البيت!!

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم عن قرار جديد أصدره الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و يتضمن إضافة قانون جديد إلى لائحة القوانين المتعلقة بالطلاب، وذلك ضمن الكتاب الدوري رقم 8 لعام 2024 ويأتي هذا القانون لحظر استخدام الهواتف المحمولة خلال اليوم الدراسي في جميع المدارس ويهدف هذا القرار إلى تعزيز بيئة التعلم وتحفيز التركيز والانتباه للمواد الدراسية، ويأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الانضباط والتركيز داخل الفصول الدراسية ومن المتوقع أن يسهم هذا الحظر في تحسين أداء الطلاب ورفع مستوى التركيز والانتباه خلال الدروس الدراسية.

وزارة التعليم تعلن حظر استخدام الهواتف المحمولة

تم تضمين المادة رقم 21 في القرار الوزاري رقم 178 الذي صدر في عام 2023، والذي يلزم جميع الطلاب في التعليم ما قبل الجامعي بالالتزام بلائحة الانضباط وتنص المادة على حظر استخدام الهواتف المحمولة خلال اليوم الدراسي داخل الحرم المدرسي وسيتم تطبيق هذا الحظر بصرامة وحزم ابتداءً من اليوم وتؤكد المادة أيضًا على ضرورة تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بالانضباط بكل حزم وصرامة، وعدم التهاون مع أي طالب يتجاوز هذا القانون.

توصيات رئاسة الجمهورية للجنة التنفيذية بوزارة التربية والتعليم

سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توصيات هامة لوزارة التربية والتعليم، حيث أكد على أهمية تنفيذها وتوعية الطلاب بها وتشمل هذه التوصيات: