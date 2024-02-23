تحميل pdf.. كشوفات باسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق

ينتظر العديد من المواطنين العراقيين في جميع محافظات العراق الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من الدفعة السابعة لعام 2024، حيث تعتبر هذه الدفعة بريق أمل لكثير من العائلات الفقيرة، ومحددي الدخل، ومن ثم تقوم الحكومة العراقية بتقديم الدعم المادي لهذه الأسر؛ ليساهم في تحسين أوضاعهم المادية وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وكذلك يشمل الدعم كلًا من الأرامل، والمطلقات، وكبار السن، والأسر الفقيرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم من الفئات المستحقة للدعم.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

حيث أتاحت الوزارة منصة للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية أو موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

وكذلك التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

ومن ثم الضغط على أيقونة اسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة.

ثم قم بتحديد المحافظة التي تقيم فيها.

وبعد ذلك قم بإدخال البيانات الشخصية بدقة، مثل الاسم ورقم الهوية.

ومن ثم الضغط على أيقونة تنزيل كشوفات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

وبعد ذلك قم بالبحث عن اسمك ضمن هذه الكشوفات.

ومن خلال هذه الخطوات سوف تتحقق من كونك مقبولا بالدعم الاجتماعي أم لا.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بوضع بعض الشروط للحصول على الرعاية الاجتماعية ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يتراوح عمر الشخص المتقدم للحصول على الدعم ما بين 18 إلى 60 عامًا.

كما يشترط أيضًا أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ومن ثم ألا يكون لديه أي ممتلكات ثمينة.

كما يشترط أيضًا ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن الحد الأدنى، أو يكون من أصحاب الدخل الغير منتظم.

ومن ثم تكون أسرته مكونة من أربعة أفراد أو أكثر.

المستندات المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

هناك بعض المستندات المطلوبة للحصول على الاستفادة من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ومن هذه المستندات ما يلي: