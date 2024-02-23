اضبط الآن.. تردد قناة الرابعة العراقية 2024 واستمتع بكل المباريات

تعتبر قناة الرابعة الرياضية واحدة من أبرز القنوات الرياضية في الوقت الحالي، حيث تقدم تغطية شاملة لجميع الأحداث الرياضية على مدار الساعة دون انقطاع، ويهتم الكثير بالقناة الرابعة الرياضية وذلك بفضل جودة العرض العالية في الصوت والصورة، مما يجعل تجربة المشاهدة للأحداث الرياضية أكثر إمتاعًا، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنستعرض لكم ترددها وكيفية ضبطه على تلفازك فتابعونا.

تردد قناة الرابعة الرياضية

يمكن للمشاهدين في العراق وجميع الدول العربية والشرق الأوسط الاستمتاع بمتابعة مباريات كرة القدم والأحداث الرياضية الأخرى التي تقوم بنقلها قناة الرابعة الرياضية عبر بث مباشر، وذلك باستخدام البيانات التالية:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11334.

الاستقطاب: H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

خطوات تنزيل الرابعة العراقية على تلفازك

لضبط تردد قناة الرابعة الرياضية على جهاز الرسيفر الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

استخدم جهاز التحكم الخاص بالرسيفر.

انتقل إلى قائمة الإعدادات من خلال جهاز الرسيفر.

اختر “تثبيت” أو “ضبط القنوات”، ثم اختر “تثبيت يدوي”.

حدد القمر الصناعي الخاص بالبث، في هذه الحالة يكون قمر النايل سات.

أدخل بيانات التردد الصحيحة التي تم ذكرها سابقًا، بما في ذلك التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

اختر “بحث” أو “تثبيت” وانتظر حتى يكتمل البحث.

ستظهر القناة في قائمة القنوات بعد البحث.

احفظ الإعدادات.

الآن، يمكنك العثور على قناة الرابعة الرياضية في قائمة القنوات المثبتة على جهاز الرسيفر الخاص بك، والاستمتاع بمتابعة جميع الأحداث الرياضية المحلية والعالمية عبر هذه القناة.