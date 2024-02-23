اقتصاد
“لمحبي الاستثمار في الجولد”.. سعر الذهب في العراق اليوم الجمعة 23 فبراير 2024م
سعر الذهب اليوم في العراق
تعتبر أسعار الذهب اليوم في العراق من المعلومات الاقتصادية الهامة التي تثير اهتمام العديد من الأفراد والمستثمرين في العراق، حيث يتابع الكثيرون أسعار الذهب بشكل دقيق، خاصةً الأشخاص الذين يستعدون للزواج، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنستعرض لكم ما سجله الذهب اليوم الجمعة في العراق تبعًا لآخر تحديثات فتابعونا.
سعر الذهب في العراق اليوم الجمعة
تعكس أسعار الذهب في العراق وباقي الدول العربية حالة الاقتصاد العالمي والتغيرات في الأسواق المالية، حيث يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي،وذلك لاحتفاظه بقيمته على مر الزمن، وقد سجل سعر الذهب اليوم الجمعة في العراق الآتي:
سعر الذهب في العراق في الفترة الماضية
|اليوم
|ذهب عيار 24
|ذهب عيار 21
|ذهب عيار 18
|ذهب عيار 14
|ذهب عيار 12
|22 فبراير
|85,322 دينار عراقي
|74,659 دينار عراقي
|63,993 دينار عراقي
|49,772 دينار عراقي
|42,661 دينار عراقي
|21 فبراير
|85,464 دينار عراقي
|74,783 دينار عراقي
|64,099 دينار عراقي
|49,854 دينار عراقي
|42,732 دينار عراقي
|20 فبراير
|85,330 دينار عراقي
|74,666 دينار عراقي
|63,999 دينار عراقي
|49,776 دينار عراقي
|42,665 دينار عراقي
|19 فبراير
|84,895 دينار عراقي
|74,285 دينار عراقي
|63,672 دينار عراقي
|49,522 دينار عراقي
|42,447 دينار عراقي
|18 فبراير
|84,486 دينار عراقي
|73,927 دينار عراقي
|63,365 دينار عراقي
|49,284 دينار عراقي
|42,243 دينار عراقي
|17 فبراير
|84,486 دينار عراقي
|73,927 دينار عراقي
|63,365 دينار عراقي
|49,284 دينار عراقي
|42,243 دينار عراقي
|16 فبراير
|84,486 دينار عراقي
|73,927 دينار عراقي
|63,365 دينار عراقي
|49,284 دينار عراقي
|42,243 دينار عراقي
|15 فبراير
|84,089 دينار عراقي
|73,580 دينار عراقي
|63,068 دينار عراقي
|49,052 دينار عراقي
|42,045 دينار عراقي
|14 فبراير
|83,868 دينار عراقي
|73,386 دينار عراقي
|62,902 دينار عراقي
|48,923 دينار عراقي
|41,934 دينار عراقي
|13 فبراير
|85,315
|74,653
|63,987
|49,768
|42,658