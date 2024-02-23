“لمحبي الاستثمار في الجولد”.. سعر الذهب في العراق اليوم الجمعة 23 فبراير 2024م

تعتبر أسعار الذهب اليوم في العراق من المعلومات الاقتصادية الهامة التي تثير اهتمام العديد من الأفراد والمستثمرين في العراق، حيث يتابع الكثيرون أسعار الذهب بشكل دقيق، خاصةً الأشخاص الذين يستعدون للزواج، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنستعرض لكم ما سجله الذهب اليوم الجمعة في العراق تبعًا لآخر تحديثات فتابعونا.

سعر الذهب في العراق اليوم الجمعة

تعكس أسعار الذهب في العراق وباقي الدول العربية حالة الاقتصاد العالمي والتغيرات في الأسواق المالية، حيث يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي،وذلك لاحتفاظه بقيمته على مر الزمن، وقد سجل سعر الذهب اليوم الجمعة في العراق الآتي: