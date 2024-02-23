اقتصاد

“لمحبي الاستثمار في الجولد”.. سعر الذهب في العراق اليوم الجمعة 23 فبراير 2024م

سعر الذهب اليوم في العراق

د. فاطمة سيدمنذ ساعتين
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"لمحبي الاستثمار في الجولد".. سعر الذهب في العراق اليوم الجمعة 23 فبراير 2024م
"لمحبي الاستثمار في الجولد".. سعر الذهب في العراق اليوم الجمعة 23 فبراير 2024م

تعتبر أسعار الذهب اليوم في العراق من المعلومات الاقتصادية الهامة التي تثير اهتمام العديد من الأفراد والمستثمرين في العراق، حيث يتابع الكثيرون أسعار الذهب بشكل دقيق، خاصةً الأشخاص الذين يستعدون للزواج، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنستعرض لكم ما سجله الذهب اليوم الجمعة في العراق تبعًا لآخر تحديثات فتابعونا.

سعر الذهب في العراق اليوم الجمعة

تعكس أسعار الذهب في العراق وباقي الدول العربية حالة الاقتصاد العالمي والتغيرات في الأسواق المالية، حيث يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي،وذلك لاحتفاظه بقيمته على مر الزمن، وقد سجل سعر الذهب اليوم الجمعة في العراق الآتي:

العياردينار عراقيدولار أمريكي
أسعار الذهب عيار 2485,387 دينار$65.23
سعر الذهب عيار 2278,272 دينار$59.80
أسعار الذهب عيار 2174,716 دينار$57.08
أسعار الذهب عيار 1864,042 دينار$48.92
سعر الذهب عيار 1449,810 دينار$38.05
سعر الذهب عيار 1242,694 دينار$32.62
أسعار أوقية الذهب2,655,549 دينار$2,029
أسعار جنيه الذهب597,727 دينار$456.63
أسعار كيلو الذهب85,387,443 دينار$65,231

سعر الذهب في العراق في الفترة الماضية

سعر الذهب في العراق في الأيام العشر السابقة
اليومذهب عيار 24ذهب عيار 21ذهب عيار 18ذهب عيار 14ذهب عيار 12
22 فبراير85,322 دينار عراقي74,659 دينار عراقي63,993 دينار عراقي49,772 دينار عراقي42,661 دينار عراقي
21 فبراير85,464 دينار عراقي74,783 دينار عراقي64,099 دينار عراقي49,854 دينار عراقي42,732 دينار عراقي
20 فبراير85,330 دينار عراقي74,666 دينار عراقي63,999 دينار عراقي49,776 دينار عراقي42,665 دينار عراقي
19 فبراير84,895 دينار عراقي74,285 دينار عراقي63,672 دينار عراقي49,522 دينار عراقي42,447 دينار عراقي
18 فبراير84,486 دينار عراقي73,927 دينار عراقي63,365 دينار عراقي49,284 دينار عراقي42,243 دينار عراقي
17 فبراير84,486 دينار عراقي73,927 دينار عراقي63,365 دينار عراقي49,284 دينار عراقي42,243 دينار عراقي
16 فبراير84,486 دينار عراقي73,927 دينار عراقي63,365 دينار عراقي49,284 دينار عراقي42,243 دينار عراقي
15 فبراير84,089 دينار عراقي73,580 دينار عراقي63,068 دينار عراقي49,052 دينار عراقي42,045 دينار عراقي
14 فبراير83,868 دينار عراقي73,386 دينار عراقي62,902 دينار عراقي48,923 دينار عراقي41,934 دينار عراقي
13 فبراير85,31574,65363,98749,76842,658
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د. فاطمة سيدمنذ ساعتين
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