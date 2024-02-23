الآن Link الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 قيمة الزيادة الجديدة عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

يبحث كثير من المستفيدين عن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 حيث يبحث كثير من المواطنين عن موعد صرف تكافل وكرامة الذي يستهدف محدودي الدخل والطبقة المتوسطة والذي يعتبر من أهم برامج الدعم المقدمة من الدولة وذلك في إطار إعانة وتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين في جمهورية مصر وخاصة في ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول معاش تكافل وكرامة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

يبحث كثير من المستفيدين عن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 وقد قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المبلغ المقدم من برامج الدعم بنسبة 15% وذلك في إطار مساعدة ذوي الدخل المحدود ويمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة بكل سهولة وبشكل إلكتروني وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

يتعين عليك أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن والتكافل الاجتماعي من خلال الرابط

ثم يتعين عليك الضغط على أيقونة الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة

ثم يتعين عليك في الخطوة الثالثة إدخال الرقم الوطني الخاص بالمتقدم والمكون من 14 رقمًا وذلك حتى تتمكن من الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

وبعدها سوف تظهر لك نتيجة الاستعلام بالقبول أو الرفض

وفي الخطوة الأخيرة في حالة القبول سوف تظهر لك قيمة الرصيد المتاح لك في البرنامج وفي حالة الرفض سوف يظهر لك السبب.

أهم شروط معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج الدعم حتى تساعد المواطنين في ظل الظروف الراهنة ووضعت عدة شروط حتى يصل الدعم للمستحقين ومن أهم تلك الشروط الآتي: