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هنا.. رابط الاستعلام عن غرامات المخالفات المرورية في العراق 2024م.. وخطوات تسديدها
الاستعلام عن المخالفات المرورية العراق
يمكن للمواطنين في العراق الاستعلام عن غرامات مخالفات المرور بسهولة من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها المديرية العامة للمرور، وقد تم تخصيص هذه المنصة لتوفير معلومات حول الغرامات المرورية وتسهيل عملية دفعها عبر الإنترنت، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنستعرض لكم خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أرو، وكيفية تسديدها فتابعونا.
رابط الاستعلام عن غرامات المخالفات المرورية في العراق 2024
يمكن للمواطنين العراقيين الاستعلام عن غرامات مخالفات المرور في العراق بسهولة عبر موقع أور الإلكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الولوج إلى موقع أور عبر الإنترنت.
- تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- بعد الدخول، انتقل إلى خدمات الاستعلام الإلكترونية.
- انقر على خيار “المخالفات المرورية” لعرض القيم المستحقة للدفع بشكل مفصل.
- بعد ذلك، يمكنك تسديد المخالفات بسهولة عبر النقر على أيقونة السداد واختيار وسيلة الدفع المناسبة.
أشهر المخالفات المرورية في العراق
هناك عدة مخالفات مرورية يمكن أن تؤدي إلى فرض غرامات من قبل السلطات في العراق، وتتنوع هذه المخالفات وقيم الغرامات وفقًا للتجاوزات المرورية، ومن بين المخالفات الشائعة:
- استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة: يُعد استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة مخالفة، ويتم تفريض غرامة على المخالف.
- قيادة مركبة بلوحة غير واضحة أو تالفة: يجب أن تكون لوحة المركبة واضحة وقابلة للقراءة، وإذا كانت تالفة أو غير واضحة، قد يتم تفريض غرامة.
- القيادة في مناطق غير مسموح بها: يُحظر القيادة في بعض المناطق أو الطرق الخاصة، وقد تفرض غرامات على السائقين الذين يخالفون هذا القانون.
- عدم التوقف عند الخروج من الشوارع الفرعية إلى الشوارع الرئيسية: يجب على السائقين التوقف والتأكد من سلامة الطريق قبل الدخول إلى الشوارع الرئيسية.