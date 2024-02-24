هنا.. رابط الاستعلام عن غرامات المخالفات المرورية في العراق 2024م.. وخطوات تسديدها

يمكن للمواطنين في العراق الاستعلام عن غرامات مخالفات المرور بسهولة من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها المديرية العامة للمرور، وقد تم تخصيص هذه المنصة لتوفير معلومات حول الغرامات المرورية وتسهيل عملية دفعها عبر الإنترنت، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنستعرض لكم خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أرو، وكيفية تسديدها فتابعونا.

رابط الاستعلام عن غرامات المخالفات المرورية في العراق 2024

يمكن للمواطنين العراقيين الاستعلام عن غرامات مخالفات المرور في العراق بسهولة عبر موقع أور الإلكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع أور عبر الإنترنت. تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد الدخول، انتقل إلى خدمات الاستعلام الإلكترونية. انقر على خيار “المخالفات المرورية” لعرض القيم المستحقة للدفع بشكل مفصل. بعد ذلك، يمكنك تسديد المخالفات بسهولة عبر النقر على أيقونة السداد واختيار وسيلة الدفع المناسبة.

أشهر المخالفات المرورية في العراق

هناك عدة مخالفات مرورية يمكن أن تؤدي إلى فرض غرامات من قبل السلطات في العراق، وتتنوع هذه المخالفات وقيم الغرامات وفقًا للتجاوزات المرورية، ومن بين المخالفات الشائعة: