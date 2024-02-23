𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐬.𝐦𝐥𝐚𝐳𝐞𝐦𝐧𝐚.𝐜𝐨𝐦 |موقع نتائجنا استعلم عن نتائج التمهيدي المهني 2024

يبحث الكثيرون عن نتائج التمهيدي المهني 2024، فبعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج التمهيدي الابتدائي والمتوسط والاعدادي الذي كان نهايته بالأمس ينتظر الآن الطلاب نتائج السادسة المهني، والتي يتوقع الإعلان عنها في الساعات المقبلة، حيث ترفع النتيجة على موقع نتائجنا بمجرد الإعلان عنها ويتمكن الطلبة من الاستعلام عنها على الموقع بالخطوات التي سنبينها في الأسطر التالية.

رابط نتائج التمهيدي المهني 2024

بات الجميع يترقب ويترصد الإعلان عن نتائج التمهيدي المهني، والتي ترفع بمجرد إعلان الوزارة عنها على المنصات الرسمية والتي تمكن الطلبة من الاستعلام عن نتائجهم من خلالها، فمن هذه المنصات موقع نتائجنا المتخصص بإعلان جميع نتائج المراحل التعليمية في العراق.

ويمكن الحصول على النتيجة من الموقع بخطوات بسيطة سنوضحها في الخطوات التالية، كما يمكنك الدخول على الموقع من الرابط التالي: 𝘳𝘦𝘴𝘶𝘭𝘵𝘴.𝘮𝘭𝘢𝘻𝘦𝘮𝘯𝘢.𝘤𝘰𝘮.

موقع نتائجنا المهنية الثانية

للاستعلام عن نتائج التمهيدي المهني عبر موقع نتائجنا اتبع الخطوات التالية:

سجل الدخول على موقع نتائجنا من الرابط أعلاه. اضغط على نتائج التمهيدي المهني 2024. حدد محافظة الطالب واضغط أمامها على تنزيل. حمل كشوفات النتيجة بصيغة pdf. استعلم عن النتائج بالرقم الامتحاني للطالب/ة.

ما هي التخصصات التعليمية المهنية؟

تنقسم المدارس المهنية ألى العديد من التخصصات التي تعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل بشكل شامل، حيث يتخصص الطلاب في أي من المجالات الثمانية التالية:

الصناعة. الزراعة. الرعاية الطبية. الصحة. التعليم / الرعاية الاجتماعية. التجارة. الملابس / الإدارة المنزلية. التربية الثقافية.

وصلنا معكم لختام مقالنا الذي بينا في طريقة الاستعلام عن نتائج التمهيدي المهني 2024، كما وضحنا الإطار العام للأقسام المهنية، ونتمنى لكم النجاح والتفوق.