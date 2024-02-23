“الحكومة هتنورها والشمس هتقطعها””.. ما هي توهجات الشمس الفئة X التي ستتسبب في انقطاع الكهرباء على مستوى العالم؟

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الخميس الموافق 22 فبراير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على قرارات عديدة منها موافقة المجلس على انتهاء خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم 2024، وذلك تيسيرًا على المواطنين، ولكن الشمس قد أطلقت توهجًا من الفئة X، يمكن أن يؤدي إلى تسبب انقطاع التيار الكهربائي على مستوى العالم، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنستعرض ما هي توهجات الشمس الفئة X، وكيفية تأثيرها على انقطاع الكهرباء فتابعونا.

ما هي توهجات الشمس الفئة X؟

توهجات الشمس الفئة X هي من أقوى التوهجات، وتصاحبها إطلاقات ضخمة للطاقة الشمسية والجسيمات المشحونة، وعندما تصل هذه الجسيمات إلى الأرض، يمكن أن تتفاعل مع الغلاف الجوي وتؤثر على الأنظمة الإلكترونية، بما في ذلك شبكات الكهرباء، مما يمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومثل هذه الظواهر تجعل إدارات الطاقة والاتصالات في حالة تأهب لمواجهة أي تأثيرات سلبية محتملة على البنية التحتية الكهربائية والاتصالات.

🚨 عاجل RawsAlerts: الشمس تطلق توهجاً من الفئة X يمكن أن تسبب انقطاع التيار الكهربائي على مستوى العالم pic.twitter.com/thSCFAY4cH — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) February 23, 2024

كيف يمكن أن تؤثر أشعة إكس في انقطاع الكهرباء؟

توهج الشمس من الفئة X يمكن أن يؤثر بشكل كبير على شبكات الكهرباء عندما تتجه هذه التوهجات باتجاه الأرض، ومن الممكن أن يكون لها تأثير على الشبكات الكهربائية: