“حمل الكشوفات” وشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات

تتزايد عمليات البحث يومياً عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، والتي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية أنها أصبحت متاحة أمام المواطنين المتقدمين للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وذلك تجنباً للازدحام والتكدس داخل المكاتب والهيئات الحكومية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.

برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد من الأسر والفئات الأكثر احتياجاً لمساعدتهم على توفير حياة كريمة ، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب غلاء أسعار السلع الغذائية، وذلك من خلال صرف مبلغ مادي شهرياً .

وكانت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق أعلنت على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه تم فتح باب التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية، ومن المقرر أن يتم قبول الطلبات ثم فرزها والإعلان عن الأشخاص التي انطبقت عليها الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي:

أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

وأن يكون مقيم في العراق إقامة دائمة.

الا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام”للرجال”.

ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

كما يجب ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات أو أملاك.

وأخيراً ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية