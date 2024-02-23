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“قدم الآن يمكن تطلع 100 دينار من نصيبك” .. شروط الحصول على المكرمة الملكية الأردنية 2024
تُعلن الحكومة الأردنية عن انطلاق عملية التسجيل للمكرمة الملكية الأردنية، والتي تهدف بجدية إلى دعم الأسر ذوي الدخل المنخفض والمعدوم في المملكة، حيث تشمل هذه المكرمة منحة مالية قيمتها 100 دينار، وتمثل هذه المبادرة جزءًا من التزام الحكومة بتحسين ظروف الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، كما يمكن للأسر المستحقة التسجيل للحصول على هذه المنحة المالية التي تعكس رعاية الدولة لمواطنيها.
شروط الحصول على المكرمة الملكية الأردنية
لضمان تقديم المكرمة الملكية للفئات المستحقة، إليك أهم الشروط التالية.
- يشترط أن تكون الأسرة مسجلة في الجهات المختصة بشكل رسمي.
- يتعين على الأسرة أن يكون معدل الدخل الشهري لديها أقل من الحد المحدد، وهو شرط أساسي لتحديد المستحقين للمنحة المالية.
- يجب على الأسرة أن تكون غير مستفيدة من برامج الدعم المالي الحكومية الأخرى.
كيفية الحصول على المكرمة الملكية
من أجل التقديم في المنحة المقدمة من المملكة الأدرنية يجب اتباع الخطوات التالية.
- للتسجيل في المكرمة الملكية، يُرجى الدخول إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية.
- بعد الوصول إلى الموقع، يجب إدخال البيانات المطلوبة بكامل دقة في النموذج المخصص للمكرمة الملكية.
- يرجى تحميل الوثائق المطلوبة في الخانات المخصصة لها في النموذج.
- يُرجى التأكد من دقة جميع المعلومات المدخلة قبل القيام بإرسال الطلب.
- بعد التحقق من البيانات، قم بالضغط على زر “تقديم طلب المنحة” لإرسال طلبك.
- سيتم مراجعة طلبك من قبل الجهة المعنية في وزارة التنمية الاجتماعية لضمان استيفاء جميع الشروط.
- سيتم إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني لإعلامك بنتيجة القبول في المنحة.