“قدم الآن يمكن تطلع 100 دينار من نصيبك” .. شروط الحصول على المكرمة الملكية الأردنية 2024

تُعلن الحكومة الأردنية عن انطلاق عملية التسجيل للمكرمة الملكية الأردنية، والتي تهدف بجدية إلى دعم الأسر ذوي الدخل المنخفض والمعدوم في المملكة، حيث تشمل هذه المكرمة منحة مالية قيمتها 100 دينار، وتمثل هذه المبادرة جزءًا من التزام الحكومة بتحسين ظروف الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، كما يمكن للأسر المستحقة التسجيل للحصول على هذه المنحة المالية التي تعكس رعاية الدولة لمواطنيها.

شروط الحصول على المكرمة الملكية الأردنية

لضمان تقديم المكرمة الملكية للفئات المستحقة، إليك أهم الشروط التالية.

يشترط أن تكون الأسرة مسجلة في الجهات المختصة بشكل رسمي.

يتعين على الأسرة أن يكون معدل الدخل الشهري لديها أقل من الحد المحدد، وهو شرط أساسي لتحديد المستحقين للمنحة المالية.

يجب على الأسرة أن تكون غير مستفيدة من برامج الدعم المالي الحكومية الأخرى.

كيفية الحصول على المكرمة الملكية

من أجل التقديم في المنحة المقدمة من المملكة الأدرنية يجب اتباع الخطوات التالية.