“رابــــط الاستعلام” .. شروط التسجيل في مشمولين الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة الأخيرة والفئات المستفيدة

تعلن الحكومة العراقية عن إعلان أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين العراقيين خلال هذه الفترة الحرجة، حيث تأتي هذه المنحة كجزء من استراتيجية الحكومة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية.

شروط التسجيل في مشمولين الرعاية الاجتماعية

للتأهل لبرنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

لا يجوز أن يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد، حيث يتعين أن يكون الدعم موجهًا إلى الأسر ذات الاحتياجات الأكبر.

يكون عمر المتقدم الرجل ما بين 18 عامًا إلى 60 عامًا.

يكون عمر المتقدمة النساء ما بين 15 عامًا إلى 55 عامًا.

يجب على المتقدم أن يُثبت دخله الشهري لضمان استحقاقه للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

يتعين على الطالب أن يقدم وثائق وإثباتات دقيقة تبين حالته المالية.

الفئات المستحقة الدعم

تستهدف خدمة الرعاية الاجتماعية في العراق الفئات التالية.

الأسر والأفراد ذوي الدخل المنخفض.

العاطلين عن العمل والمتزوجين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية نتيجة فقدان فرص العمل.

تُقدم الرعاية الاجتماعية الدعم للأرامل، شرط أن تكون قد قدمت شهادة وفاة للزوج.

يتم توجيه الدعم للمطلقات بشرط أن يكون لديهن ورقة طلاق مسجلة في الهوية.

زوجات المحكوم عليهم.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين

يتيح رابط منصة “مظلتي” فرصة الوصول إلى نتائج برنامج الرعاية الاجتماعية عبر الخطوات التالية: