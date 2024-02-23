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“رابــــط الاستعلام” .. شروط التسجيل في مشمولين الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة الأخيرة والفئات المستفيدة
تعلن الحكومة العراقية عن إعلان أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين العراقيين خلال هذه الفترة الحرجة، حيث تأتي هذه المنحة كجزء من استراتيجية الحكومة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية.
شروط التسجيل في مشمولين الرعاية الاجتماعية
للتأهل لبرنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب أن تتوافر الشروط التالية:
- يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- لا يجوز أن يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد، حيث يتعين أن يكون الدعم موجهًا إلى الأسر ذات الاحتياجات الأكبر.
- يكون عمر المتقدم الرجل ما بين 18 عامًا إلى 60 عامًا.
- يكون عمر المتقدمة النساء ما بين 15 عامًا إلى 55 عامًا.
- يجب على المتقدم أن يُثبت دخله الشهري لضمان استحقاقه للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.
- يتعين على الطالب أن يقدم وثائق وإثباتات دقيقة تبين حالته المالية.
الفئات المستحقة الدعم
تستهدف خدمة الرعاية الاجتماعية في العراق الفئات التالية.
- الأسر والأفراد ذوي الدخل المنخفض.
- العاطلين عن العمل والمتزوجين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية نتيجة فقدان فرص العمل.
- تُقدم الرعاية الاجتماعية الدعم للأرامل، شرط أن تكون قد قدمت شهادة وفاة للزوج.
- يتم توجيه الدعم للمطلقات بشرط أن يكون لديهن ورقة طلاق مسجلة في الهوية.
- زوجات المحكوم عليهم.
رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين
يتيح رابط منصة “مظلتي” فرصة الوصول إلى نتائج برنامج الرعاية الاجتماعية عبر الخطوات التالية:
- يُمكنك الدخول إلى منصة “مظلتي”.
- بعد الوصول إلى المنصة، يُرجى النقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج برنامج الرعاية الاجتماعية.
- يجب اختيار المحافظة التي يتواجد فيها المتقدم، ثم إدخال رقم الوجبة المخصصة له.
- يتطلب التسجيل اسم المتقدم ورقم البطاقة الشخصية لضمان الاستعلام عن النتائج الصحيحة.
- يُطلب من المتقدم إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مع التحقق من الدقة والتنسيق.
- بعد استكمال البيانات، يتعين على المتقدم تحميل كشوفات نتائج للوصول إلى أسماء المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة.