هسه.. الان صدرت أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فى العراق الوجبة السابعة 2024 في عموم محافظات منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة 2024، عبر منصة مظلتي الإلكترونية، حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق ضمن جهود الحكومية العراقية، والتى تهدف إلى توفير الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع،و يتم تنفيذ هذا البرنامج بواسطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويشمل عدة وجبات توزع بانتظام للأسر والأفراد المحتاجين، يتم تحديد الأسر المستحقة للرعاية الاجتماعية بناءً على معايير محددة، مثل مستوى الدخل والحالة الاجتماعية والصحية،ويتم تحديد هذه المعايير وفقًا للتشريعات والسياسات الاجتماعية في العراق.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة فى العراق:

يتضمن برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق الأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن،و يهدف البرنامج إلى توفير الدعم المالي والخدمات الأساسية لهؤلاء الأفراد، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين جودة حياتهم، ويتم الإعلان عن قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بشكل منتظم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق،و يتم الإعلان عن هذه القوائم في المواقع الرسمية للوزارة وفي وسائل الإعلام المحلية، يمكن للأفراد الاستعلام عن اسماء المستفيدين من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

تعتبر الرعاية الاجتماعية في العراق جزءًا هامًا من الجهود الحكومية في مكافحة الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية،و تساهم هذه الجهود في تحسين الظروف المعيشية للأفراد المحتاجين وتعزيز التكافل الاجتماعي في المجتمع، ومن خلال اتباع الخطوات التالية تستطيع الحصول على الأسماء المستفيدة: