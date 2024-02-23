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“يا سعدها يا هناها اللي هتكون من نصيبها” .. 800 دينار إذا توفرت هذه الشروط للتقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر
شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024
تُعلن الحكومة الجزائرية عن تقديم منحة خاصة للمرأة الماكثة في البيت لعام 2024، بهدف تمكينها من تقديم رعاية فعّالة لأطفالها دون الحاجة إلى العمل في حال عدم رغبتها في ذلك أو في حالة عدم توفر الظروف الملائمة، حيث تأتي هذه المنحة ضمن التزام الحكومة بدعم وتمكين دور المرأة في المجتمع وتحسين جودة حياتها.
شروط التقديم في منحة المرأة الماكثة
من أهم شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024.
- يُشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية الجزائرية.
- يجب على المتقدمة أن تقيم بشكل فعلي داخل الحدود الجزائرية.
- يتطلب من المتقدمة أن تكون غير عاملة في أي وظيفة أو مهنة.
- أن يكون عمر المتقدمة بين 19 و 40 عامًا.
- يُطلب من المتقدمة أن تكون غير متزوجة، أو أرملة، أو مطلقة بدون معيل.
- يُشترط عدم تلقي المتقدمة أي معاش من أي جهة.
المستندات المطلوبة للتسجيل
من أجل التقديم لمنحة المرأة الماكثة في المنزل، يُطلب تقديم المستندات التالية:
- يتعين تقديم صورة فوتوغرافية حديثة للمتقدمة، تُظهر وجهها بوضوح.
- يجب تقديم شهادة الإقامة الحديثة للمتقدمة.
- تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدمة للتحقق من هويتها.
- يتعين تقديم الشهادة العائلية للمتقدمة، مع تقديم صورة منها لضمان صحة المعلومات الأسرية.
- في حال كانت المتقدمة حاصلة على شهادة جامعية أو شهادة تدوين مهني، كما يُفضل تقديم نسخ من هذه الشهادات كوثيقة إضافية لتعزيز التقديم.
مزايا منحة المرأة الماكثة في البيت
- توفير دعم مالي يساعد المرأة في تلبية احتياجاتها الأساسية واحتياجات أطفالها.
- تمنح المنحة النساء حرية اختيار بين البقاء في المنزل لرعاية أطفالهن دون الحاجة للالتحاق بالعمل.
- تعزيز الاستقرار الأسري.
- تحسين مستوى المعيشة من خلال دعم مادي دوري.
- تعزز المنحة دور المرأة في الرعاية الأسرية وتُمكِّنها من القرار بشكل أكبر فيما يتعلق برعاية أطفالها وتوجيه الدعم المالي.