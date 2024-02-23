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“اشتري براحتك” اسعار الخضار اليوم بالكيلو الجمعة الموافق 23 فبراير 2024 في الاسواق
اسعار الخضار اليوم بالكيلو الجمعة الموافق 23 فبراير 2024
مع بداية كل صباح يهتم عدد كبير من المواطنين بالتعرف على اسعار الخضار اليوم بالكيلو الجمعة الموافق 23 فبراير 2024 ، والتي يحرص فريق عمل موقع البديل على عرضها يوميا تيسيراً على المواطنين والتصدى لاستغلال وجشع التجار خاصة بعد غلو اسعار الكثير من السلع والخضروات…….
اسعار الخضار اليوم بالكيلو
حيث يهتم عدد كبير من الأشخاص بالتعرف على اسعار الخضار الجمعة 23 فبراير 2024 في الاسواق والتي جاءت كالتالي :
- سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
- سعر كيلو البصل الابيض يتراوح بين 10 إلى 15 جنيه.
- سعر كيلة البصل الأحمر يتراوح بين 20 إلى 30 جنيه.
- سعر كيلو الكوسة يتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.
- سعر الباذنجان من 6 إلى 8 جنيهات.
- سغر الفلفل يتراوح بين 9 إلى 11 جنيه.
- سعر الملوخية تترواح بين 5 إلى 8 جنيهات.
اسعار الفاكهة اليوم 23 فبراير 2024
كما يهتم عدد كبير من الأشخاص أيضاً بالبحث عن اسعار الفاكهة، خاصة وأن اليوم الجمعة تتزايد فيه الزيارات والتجمعات الأسرية نظراً لأنه عطلة رسمية في مصر، وجاءت اسعار الفاكهة كالتالي:
- سعر كيلو البرتقال البلدي من 5 إلى 8 جنيهات.
- أما سعر كيلو البرتقال السكري فيتراوح 5 إلى 7 جنيهات.
- سعر كيلة البرتقال أبو سرة فيتراوح بين 6 إلى 11 جنيه.
- أما سعر كيلو اليوسفي فيتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.
- سعر العنب المستورد الأسود بين 100 إلى 120 جنيه.
- أما سعر التفاح الأمريكاني يتراوح بين 55 إلى 75 جنيه.
- أما سعر البلح الثلاجات فيترواح بين 15 إلى 21 جنيه.
- سعر كيلو الجوافة يتراوح بين 8 إلى 14 جنيه.
- سعر الليمون يترواح بين 5 إلى 9 جنيهات.
- أما عن سعر الليمون الأضاليا يبدأ بين 3 إلى 5 جنيهات.