تابع جميع المسلسلات بأعلى جودة عبر تردد قناة MBC العراقية “خطوات الضبط بالتفصيل” 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة MBC العراقية حيث تعتبر قناة MBC العراق من أه القنوات العربية التي تتبع مجموعة قنوات ام بي سي ، ويمكنكم مشاهدة العديد من المسلسلات والبرامج الرمضانية عبر شاشة ام بي سي العراق خلال الأيام القادمة حيث أعلنت مجموعة قنوات ام بي سي عن المسلسلات التلفزيونية المصرية واللبنانية والسعودية والتي سيتم بثها عبر شاشة قناة MBC العراق وخلال السطور القادمة نكشف عن تردد قناة MBC العراقية.

تردد قناة MBC العراقية

يمكنكم مشاهدة مجموعة كبيرة من المسلسلات والبرامج الحصرية والتي سيتم بثها بداية من شهر رمضان القادم والذي يبدأ يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ، ومن المتوقع أن يتم بث العديد من المسلسلات الرمضانية الحصرية على شاشة ام بي سي العراق ، كما يمكنكم مشاهدة برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2024 عبر شاشة قناة MBC العراق ، وإليكم تردد قناة MBC العراقية على القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12226

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

مسلسلات رمضان على قناة MBC العراق

أعلنت قناة MBC العراقية عن مجموعة كبيرة من المسلسلات الرمضانية المصرية والعربية التي سيتم بثها بجودة عالية وبدون الكثير من الفواصل الاعلانية وذلك خلال أسبوعين من الآن مع بداية أو أيام شهر رمضان المبارك ، كما تشاهدون العديد من البرامج الترفيهية والمسابقات المتنوعة خلال شهر رمضان عبر شاشة قناة ام بي سي العراق 2024.