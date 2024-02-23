موعد عرض الحلقة ال19 مسلسل بين السطور .. البوليس هيقبض على هند في قضية البحيري!

موعد عرض الحلقة ال19 مسلسل بين السطور منذ عرض أول حلقاته في منتصف شهر يناير الماضي عبر شبكة قنوات ON، استحوذ مسلسل “بين السطور” للنجمة صبا مبارك على اهتمام المشاهدين بشكل كبير، حيث نال العمل بطولة صبا مبارك وأحمد فهمي، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من نجوم الفن إشادات واسعة من الجمهور والنقاد بسبب قصته المختلفة والمشوقة.

موعد عرض الحلقة ال19 مسلسل بين السطور

· حيث يتم عرض مسلسل “بين السطور” لصبا مبارك وأحمد فهمي عبر شبكة قنوات ON وON drama من الأحد إلى الخميس يوميا، وتعاد حلقات العمل بشكل مجمع يومي الجمعة والسبت.

· تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل “بين السطور” لصبا مبارك، وهي الحلقة 19، مساء اليوم الأربعاء، على قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد في المرة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا، ثم تعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي.

· أما على قناة “ON drama”، فتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل “بين السطور” لصبا مبارك وهي الحلقة 19، في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد الحلقة في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي، وتعاد مرة ثانية في تمام الساعة الخامسة مساء.

قصة مسلسل بين السطور

يتداول مسلسل الفنانة صبا مبارك “بين السطور” في إطار تشويقي مليء بالغموض والإثارة، حيث تجسد صبا دور الإعلامية الشهيرة هند سالم، التي تتورط في مشاكل عديدة بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها، يتحول حياة زوجها حات الذي يقوم بتجسيده النجم أحمد فهمي، رأسا على عقب بعد أن يتحول من وكيل نيابة إلى محام،، وتتورط هند في قضية ما وتتهم في مقتل جيمي أندرسون، لاعب الرماية الذي يلقى حتفه في حادث سيارة، ولكن تثار الشكوك حول مقتله، مما يكشف الكثير من الأمور في حياتها وماضيها.