“اعلان دفعه جديدة” من اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة استعلم عن الاسماء  الان من منصة مظلتى 

حرص العديد من المواطنين على التقديم لبرنامج الرعاية الاجتماعية لصرف قيمة الدعم الذى أوضحته الحكومة، ويتم التساؤل على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ليتمكنوا من استلامها في الوقت المناسب، وقد ردت الحكومة العراقية بالخطوات الصحيحة في الاستعلام على أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة كل ما عليك هو متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل في السطور التالية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أعلنت الحكومة العراقية بأنه يمكن الاستعلام على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الكترونياً من خلال منصة مظلتي كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

أولاً يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية من خلال الضغط على الرابط

اختيار الخدمات الإلكترونية من الخيارات الموجودة على الشاشة.

الضغط على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، بعدها يتم اختيار الوجبة التي تود الاستعلام عنها من الوجبات المتاحة على الشاشة.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية للمتقدم وهي اسم المستفيد، ورقم هويته.

ثم يتم اختيار تحميل كشف المستفيدين، وستجد لديك ملف pdf يحتوي على كافة أسماء المستفيدين من البرنامج.

ما هي شروط التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية

بعد أن تم التعرف على الخطوات الصحيحة في الاستعلام على المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية يتم التساؤل على شروط دفعة جديدة من المتقدمين، وهي كالتالي: