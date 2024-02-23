مصطفي الأغا يفاجئ الجميع في رمضان “خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024” للحصول على 2 مليون دولار

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 بفضل مرور السنوات، أصبحت مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات في الوطن العربي، حيث تعتمد على آلية السحب العشوائي، وتتميز بالمصداقية والشفافية، حيث يتم الإعلان عن الجوائز مباشرة على الهواء. وبسبب هذه السمعة الرائعة، يسعى العديد من الأفراد في مختلف الدول العربية للمشاركة في مسابقة الحلم لعام 2024. تم الإعلان عن جميع التفاصيل وطريقة الاشتراك في الحلقة الأخيرة لبرنامج “صدى الملاعب”، مما جعل الجمهور ينتظر بفارغ الصبر لفرصة المشاركة في هذه التجربة الرائعة.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للمشاركة في مسابقة الحلم والفوز بفرصة السحب الأول في عام 2024، يجب اتباع الخطوات التالية:

أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الرقم المخصص للبلد الذي تقيم فيه.

ستتلقى رسالة ترحيبية على هاتفك تحتوي على كافة التفاصيل الخاصة بالاشتراك.

ستصلك رسائل يومية تحتوي على عدة أسئلة يجب الإجابة عليها لتفعيل الاشتراك.

وبالنسبة لموعد السحب على الدفعة الأولى من مسابقة الحلم لعام 2024، فسيتم ذلك في الجمعة الأولى من شهر مارس.

يجب أن تكون جاهزًا ومستعدًا إذا كنت قد قمت بالاشتراك، لربما تكون أنت الفائز بجائزة قيمتها 100 ألف دولار، وسيتم الإعلان عن الفائز مباشرة على الهواء.

شروط مسابقة الحلم لعام 2024