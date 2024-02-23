“ألف مبروك” اعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 الحكومة العراقية توضح فئات مستحقي الدعم تعرف عليها

تعتبر الوجبة السابعة هي الوجبة الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة العراقية من برنامج الرعاية الاجتماعية، ويتساءل العديد من المتقدمين، على خطوات الاستعلام على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وقد ردت الحكومة العراقية بأنه يتم الاستعلام على أسماء المستفيدين إلكترونيا وقد تم توضيح الخطوات الصحيحة، كل ما عليك هو متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل كاملة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

الاستعلام على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يعتبر من أكثر التساؤلات التي وجهها المتقدمين الجدد للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وقد تم الإعلان على الخطوات الصحيحة في الاستعلام، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية من خلال الرابط اضغط هنا

اختيار من الشاشة الرئيسية لبرنامج الرعاية الاجتماعية، ثم يتم اختيار أسماء المشمولين بالرعاية.

الضغط على الوجبة السابعة من الخيارات الموجودة أمامك، وتسجيل المحافظة التي تعيش بها.

بعدها يتم الضغط على تحميل، وستجد لديك الملف الذي يحتوي على كافة أسماء المستفيدين من الدعم.

من هم مستحقين التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية

أوضحت الحكومة العراقية بأنه تم تخصيص دعم الرعاية الاجتماعية لفئة محددة من مواطني العراق، ويوجد الكثير من الأشخاص التعرف على الأشخاص الذين يتم الموافقة عليها بعد التقديم، وقد تم توضيح الآتي: