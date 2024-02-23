“تنزيل كشف الأسماء PDF النهائي”خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 وأهم الشروط المطلوبة للتأهيل

تتجه الكثير من المواطنين في العراق إلى البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 خلال الساعات الأخيرة، يُعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من بين أبرز برامج الدعم الاجتماعي التي قامت الحكومة العراقية بتنفيذها لدعم الفئات الفقيرة والكادحة في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، سنوفر جميع التفاصيل حول أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وكيفية الاستعلام عنها، لضمان توفير المعلومات اللازمة للمواطنين الباحثين عن الدعم الاجتماعي في هذه الفترة الحرجة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

يبدي العديد من المواطنين في العراق اهتماماً كبيرًا بالتعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حيث أعلن أحمد الأسدي عن توقع صرف هذه الوجبة الأخيرة لجميع المستحقين في العراق، وفقًا للشروط التي أعلنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقًا، من المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء المستفيدين عبر منصة “مظلتي” التابعة للوزارة قبيل حلول شهر رمضان، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتوفير سبل الاستعداد لشهر الصوم.

يجدر بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق قد وضعت عدة ضوابط وشروط للتأهل لدعم الرعاية الاجتماعية، وتشمل هذه الشروط:

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية ويقيم في العراق بشكل دائم.

أن يكون عمر المتقدم من الرجال بين 18 و60 عامًا.

عدم امتلاك أي عقار ذي قيمة عالية.

عدم حصول المتقدم على أي راتب من جهة حكومية.

طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

تقدم الوزارة من خلال منصة “مظلتي” إمكانية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، ويمكن اتباع الخطوات التالية للقيام بذلك:

قم بالولوج إلى منصة “مظلتي” الإلكترونية.

انقر على أيقونة “أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

حدد اسم المحافظة التي تقيم فيها.

انقر بعد ذلك على خيار “تنزيل كشوفات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”.

قم بالبحث عن اسمك ضمن الكشوفات التي ستكون بصيغة PDF.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للمواطنين العراقيين الحصول بسهولة على معلومات حول أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وتحميل الكشوفات ذات الصيغة البي دي اف للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالوجبة الأخيرة لعام 2024.