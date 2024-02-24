استعلم ” molsa.gov.iq” كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة السابعة

أصبحت الرعاية الاجتماعية من أكثر المنح بحثًا في دولة العراق، حيث إن الكثير من المواطنين في مختلف أنحاء محافظات العراق يبحثون عن موعد صدور الوجبة السابعة والجديدة، التي أوشكت على الظهور، فضلاً عن أن هذا البرنامج يُساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تهدف إلى مساعدة الفئات أصحاب المتوسط والمحدود، ويمكن الإطلاع عن الكشوفات عقب صدورها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

صدور كشوفات الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن جميع الطلبات المتقدمة للوجبة السابعة تم الإنتهاء منها ولم يتبق سوى تبدير التمويل اللازم للقيام بتوزيعه على جميع المواطنين في مختلف محافظات العراق، إضافة إلى أن هذه الوجبة من المتوقع صدورها مع بداية شهر مارس 2024، حتى يتمكن كل مستفيد من تنزيل الكشوفات التي تشمل أسمائهم في برنامج الرعاية الاجتماعية تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

استخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تتمثل أهم خطوات القيام بإستخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في محافظات العراق الوجبة السابعة، وفقًا لما يلي:-