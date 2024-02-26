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اضبط دلوقتي .. تردد قناة طيور بيبي التحديث الأخير على النايل سات 2024
طيور الجنة بيبي هي قناة فضائية خاصة بالأطفال فقط، تعتبر الخيار الأفضل لمن يرغب في تنشئة أبنائه على قيم وتعاليم الدين الإسلامي وفي نفس الوقت بأسلوب سهل وسلس يساهم في إيصال المعلومة لهم بسهولة، كل هذه المزايا التى تمحورت حول محتوى قناة طيور الجنة بيبي جعلتها من أكثر القنوات تفضيلًا لدى الآباء والأمهات، لذا هناك اهتمام بمعرفة التردد الخاص بها وكذلك الخطوات التي يتم من خلالها تثبيت القناة ضمن قنوات التلفاز بشكل دائم.
تردد قناة طيور بيبي
البحث عن قناة طيور الجنة بيبي متاح من خلال أكثر من طريقة لانه تم توفير أكثر من تردد لها، وتتمثل الترددات الخاصة بالقناة في الآتي:
التردد الأول
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11274
- استقطاب: أفقي.
- معدل ترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- الجودة: HD.
- التشفير: قناة مجانية.
التردد الثاني
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11310.
- استقطاب: عمودي.
- معدل ترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- الجودة: SD.
خطوات ضبط تردد قناة طيور بيبي
الجدير بالذكر أن عملية البحث عن قناة طيور الجنة بيبي عملية سهلة ما دام التردد و باقي البيانات متوفرة لدى الشخص الباحث، وتتمثل الخطوات الخاصة بعملية التثبيت في الآتي:
- يتم استخدام الريموت كنترول ويتم التوجه إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالتلفاز.
- من بعد ذلك يتم النقر على تحديث قائمة قنوات التلفاز.
- اختيار التحديث اليدوي.
- تحدي القمر الصناعي الذي يراد إتمام عملية البحث من خلاله.
- إدخال كل من التردد/ الاستقطاب/ معدل الترميز/ معامل تصحيح الخطأ في الأماكن المخصصة لكل واحد منهم.
- النقر على علامة البحث.
- بعد العثور على القناة وقبل النقر على كلمة خروج يتم تحديد كلمة حفظ أو Save لتثبيت القناة ضمن مجموعة قنوات التلفاز بشكل دائم.