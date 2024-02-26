اضبط دلوقتي .. تردد قناة طيور بيبي التحديث الأخير على النايل سات 2024

طيور الجنة بيبي هي قناة فضائية خاصة بالأطفال فقط، تعتبر الخيار الأفضل لمن يرغب في تنشئة أبنائه على قيم وتعاليم الدين الإسلامي وفي نفس الوقت بأسلوب سهل وسلس يساهم في إيصال المعلومة لهم بسهولة، كل هذه المزايا التى تمحورت حول محتوى قناة طيور الجنة بيبي جعلتها من أكثر القنوات تفضيلًا لدى الآباء والأمهات، لذا هناك اهتمام بمعرفة التردد الخاص بها وكذلك الخطوات التي يتم من خلالها تثبيت القناة ضمن قنوات التلفاز بشكل دائم.

تردد قناة طيور بيبي

البحث عن قناة طيور الجنة بيبي متاح من خلال أكثر من طريقة لانه تم توفير أكثر من تردد لها، وتتمثل الترددات الخاصة بالقناة في الآتي:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD.

التشفير: قناة مجانية.

التردد الثاني

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: SD.

خطوات ضبط تردد قناة طيور بيبي

الجدير بالذكر أن عملية البحث عن قناة طيور الجنة بيبي عملية سهلة ما دام التردد و باقي البيانات متوفرة لدى الشخص الباحث، وتتمثل الخطوات الخاصة بعملية التثبيت في الآتي: