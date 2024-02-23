“وزارة التموين بتفرح ملايين المصريين”..انخفاض في سعر الزيت في معارض أهلا رمضان 2024 وكيلو السكر وصل ل27 جنية بس

أعلنت وزارة التموين والتجارة عن أخبار سارة للمصريين، حيث تم الإعلان عن خفض أسعار الزيت في معارض “أهلا رمضان” وفروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تأتي هذه الخطوة الإيجابية لتحفيز قطاع التموين وتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وقد تم تخفيض أسعار الزيت في إطار المعارض الرمضانية وفروع الشركات الغذائية المشاركة، مما يعزز إمكانية الوصول إلى هذه المواد الأساسية بأسعار ميسرة.

أسعار السلع الغذائية التموينية في المعرض

تتميز معارض “أهلا رمضان” بأسعار ميسرة للمصريين، حيث تعكس هذه الأسعار جهود الحكومة في تحقيق التخفيف على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك:

السكر: سعر الكيلو جرام يبلغ 27 جنيها.

المكرونة: تقدم بسعر 28 جنيها للكيلو جرام، بدلاً من 35 جنيها.

الأرز: يتاح بسعر 27 جنيها للكيلو جرام.

الزيت (700 مل): يتم عرضه بسعر 60 جنيها.

السمن: سعر الكيلو يبلغ 80 جنيها.

عسل الأسود (800 جرام): بسعر 27 جنيها.

شاي العروسة (250 جرام): يعرض بسعر 57 جنيها.

الكركدية: تباع بسعر 18 جنيها للعلبة.

الينسون: يتوفر بسعر 13 جنيها للعلبة.

بن المشتري: يعرض بسعر 53 جنيها للكيلو.

المربى بشاير: يباع بسعر 23 جنيها.

شيكارة الأرز بلدي عريض 10 كيلو: يتم تقديمها بسعر 170 جنيها.

الصلصة: تتاح بسعر 10 جنيهات للبرطمان.

الجبنة ديري (500 جرام): تُعرض بسعر 34 جنيها.

البلح (1400 جرام): يتم عرضه بسعر 110 جنيهات.

تخفيض أسعار السلع

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين أن الاحتياطي من السلع الغذائية والتموينية يظل آمنًا، حيث يكفي لتلبية احتياجات المصريين لمدة تصل إلى 4 أشهر بعد شهر رمضان المبارك، حيث يأتي هذا التأكيد لتطمئن المواطنين إلى استقرار الإمدادات الغذائية والحفاظ على استدامة التوفر خلال الفترة القادمة، وقد أوضح الوزير أن معارض “أهلا رمضان” ستظل مستمرة لمدة شهر كامل، حيث يتم تقديم السلع الغذائية والأساسية بتخفيضات تصل إلى 30%.