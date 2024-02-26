هتاخدها يعني هتاخدها .. رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة عبر القوى العاملة 2024

وزارة القوى العاملة التابعة إلى الحكومة المصرية أطلقت برنامج العمالة غير المنتظمة والتي يتم منح دعم مالى إلى من لا يملك وظيفة دائمة أو عامل عن العمل، وذلك من أجل مساعدتهم على مواجهة صعوبات الحياة في ظل ارتفاع الأسعار، الجدير بالذكر أن الوزارة من أجل التسهيل على المواطن المصري قامت بتوفير ميزة القدرة على التقدم بطلب بشكل إلكتروني من خلال خطوات بسيطة، وذلك لمن تتوفر به الشروط والمتطلبات التي تم تحديدها من قبلها لاستحقاق هذا الدعم.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

التقدم بطلب بشكل إلكتروني جعل عملية التسجيل سهلة وتتم في خطوات بسيطة تتمثل في الآتي:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة القوي العاملة.

من ضمن الخيارات التي تظهر أمام المستخدم يتم تحديد خيار العمالة الغير منتظمة.

الموقع سوف يطلب من قبل المستخدم مجموعة من البيانات.

يتم إدخال الاسم رباعي/ أرقام بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية/ إدخال رقم هاتف نشط.

مراجعة البيانات مرة ثانية للتأكيد.

النقر على خيار إرسال الطلب.

في حالة الاستحقاق سوف يتم إرسال رسالة إلى رقم الهاتف الذي تم إدخاله في البيانات وفي حالة الرفض سوف يتم إرسال رسالة بالرفض وأسبابه.

شروط التسجيل في العمالة الغير منتظمة

تم تحديد معايير ومتطلبات متى توفرت في المتقدم فإن استحقاقه للدعم يكون مضمون، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: