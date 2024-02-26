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يلا استعلم مستني ايه .. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر وزارة التضامن الاجتماعي 2024
وزارة التضامن الاجتماعي التابعة إلى الحكومة المصرية صرحت بأنه تم تخصيص رابط يتم من خلاله الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، وأن هذا الأخير هو كارت تم توفيره إلى ذوي الهمم الإعاقة في جمهورية مصر العربية من أجل مساعدتهم على التمتع بالخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة الصحة وغيرها إلى هذه الفئات، الجدير بالذكر أن هناك معايير ومتطلبات يجب أن تتوفر في الفرد لكي يكون مستحق لهذا الدعم.
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة
عملية الاستعلام عن كارت الخدمات تم تخصيص له رابط من أجل معرفة حالة الطلب الخاص بالفرد، وتتمثل الخطوات النهضة بهذه العملية في الآتي :
- التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من هنا.
- من الصفحة الرئيسية يتم اختيار ايقونة الاستعلام عن كارت الخدمات.
- الموقع سوف يطلب من المستخدم إدخال أرقام بطاقة الهوية الرقم القومي المكون من 14 رقم.
- يتم مراجعته مرة ثانية للتأكيد.
- النقر على كلمة استعلام.
- سوف تظهر حالة الطلب أمام مستخدم الموقع من قبول أو رفض أو كونه تحت المراجعة.
الفئات المستهدفة لكارت الخدمات المتكاملة
قامت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بتحديد الفئات المستهدفة لكارت الخدمات المتكاملة، والتي تتمثل في قائمة كالاتي:
- المصابين بمرض التوحد وطيف التوحد.
- المصابين بالأمراض البصرية والتي تؤثر على قدرة بصرهم بحيث يكون نظرهم 6÷36.
- قصار القامة الذين يكون طولهم 140 سنتمير وأقل.
- المصابين باللنراض العقلية والنفسية.
- الذين يعانون من الإصابة بمرض من انراض القزانة أو ضمور العضلات.