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دلوقتي اضبط .. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على النايل سات التحديث الأخير 2024
سبب الاهتمام بالبحث عن قناة الفجر الجزائرية هي أن القناة تقدم باقة متنوعة من المسلسلات الحصرية والتي من أهمها مسلسل قيامة عثمان، والذي يعتبر من أشهر المسلسلات التركية التي لاقت نجاح كبيرة على مستوى الشرق الأوسط، المميز في قناة الفجر الجزائرية أن القناة توفر المسلسلات التي تعرض من خلالها مترجمة باللغة العربية أو مدبلحة، وليس هذا فقط بل أن مشاهدة هذا المحتوى يكون مجاني دون دفع أو سداد أى رسوم نظير البحث عن القناة أو تثبيتها.
تردد قناة الفجر الجزائرية
لمشاهدة المسلسلات التركية الشهيرة وكذلك العربية الحديثة يمكن أن يتم تثبيت قناة الفجر الجزائرية على أي تردد من الترددات التالية، والتي تتمثل في الآتي:
التردد الأول
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12034.
- استقطاب: عمودي.
- معدل ترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- الجودة:HD.
- التشفير: قناة مفتوحة
- اسم القناة: الفجر الجزائرية.
التردد الثاني
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11034
- استقطاب: عمودي.
- معدل ترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الجودة: SD.
خطوات التثبيت قناة الفجر الجزائرية
من أجل استقبال قناة الفجر الجزائرية على اي تردد من الترددات الخاصة بها على جهاز الرسيفر، هناك خطوات يجب أن يتم توفيرها وهذه الخطوات تتمثل في الآتى:
- التوجه إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالتلفاز من خلال استخدام جهاز الريموت كنترول.
- اختيار الأيقونة الخاصة بالتحديث اليدوي.
- تحديد القمر الصناعى.
- إدخال بيانات التردد والاستقطاب ومعدل الترميز وما يتعلق بها.
- الخطوة التالية النقر على كلمة بحث.
- بعد العثور على القناة يتم النقر على كلمة save.