اضبط واستقبل .. تردد قناة اون دراما 2024 الجديد على النايل سات 2024

يهتم العديد من الأشخاص عبر محرك البحث جوجل عن التردد الجديد لقناة اون دراما، حيث تعتبر قناة اون دراما من أشهر القنوات الفضائية العربية ، حيث تعمل على عرض محتوها في جميع البلاد، وايضا تقوم بتقديم العديد من المسلسلات الدرامية الممتعة والشيقة، وتعمل علي تقديم محتوها بشكل متميز ،وقد حظت قناة اون دراما علي نسبة مشاهدة كبيرة ،وذلك لانها تعرض الكثير من الأعمال الدرامية القديمة والتي تهتم ربات البيت في مشاهداتها.

تردد قناة اون دراما 2024

يعمل القائمون على قناة اون دراما من وقت لاخر على تحديث القناة بشكل مستمر لذلك قام العاملين بتغير ترددها وسنذكر لكم فيما يأتي التردد الجديد لقناة اون دراما

القمر الصناعي: نايل سات

التردد:10850

معدل الاستقطاب: افقي

طريقة ضبط تردد قناة اون دراما

يمكن ضبط تردد قناة اون دراما من خلال اتباع الخطوات الآتية :

الدخول إلى قائمة الاعدادات من خلال جهاز التحكم

تحديد البحث اليدوي

اختيار القمر الصناعي

كتابة التردد والمعلومات المطلوبه كمعدل الترميز ومعامل التصحيح

الضغط علي تنزيل والانتظار بعض الوقت وسيتم تنزيل القناة وبعد ذلك يتم الضغط على حفظ التغيرات

مميزات قناة اون دراما