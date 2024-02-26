شوف الطبيعة ومناظرها .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 التحديث الأخير

ازداد البحث في الأيام الأخيرة على تردد قناة قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2024، حيث يعد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أكثر الترددات بحثاً خلال الأيام الماضية ، حيث إنها محل اهتمام للعديد من الأشخاص كبار وصغار، وتعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات التي تقدم أفلام وثائقية هامة، وتقدم العديد من البرامج الخاصة بالعلوم الصناعية و الطبيعية، وايضا تعرض جميع محتوياتها مدبلج باللغة العربية بأفضل جودة الصورة و للصوت وهي قناة مجانية ، لذلك يهتم العديد من الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد بالبحث عن التردد الجديد لتحديث القناة ، ومن خلال الأسطر التاليه سنذكر لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

العديد من الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد يهتمون بمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على ، حيث أن قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم القنوات الفضائية التي تعمل على تقديم الكثير من البرامج المتعددة في عالم البحار وعالم الحيوان وعالم البرية ،ويكون التردد كالتالي :

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12467.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

ويمكن ضبط القناة من خلال الدخول إلى الإعدادات من خلال جهاز التحكم واختيار البحث اليدوي واختيار القمر الصناعي وكتابة التردد بشكل صحيح والبيانات المطلوبة كمعدل الترميز ومعامل التصحيح والضغط على كلمة بحث والانتظار حتى يتم تنزيل القناة ومن ثم الضغط على حفظ التغيرات

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تبث القناة مجموعة مختلفة من البرامج منها: