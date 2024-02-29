من هُنـــا .. رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 والشروط المطلوبة

يبحث العديد من الأشخاص عن موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، حيث ينتظرها العديد من المواطنين، رغبة في الحصول على شقة بسعر مناسب وكذلك بالتقسيط، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار حيث اتاحت وزارة الإسكان شقق بمقدم وقسط شهري متناسب للمواطنين ، لذلك زاد الاقبال على حجز هذة الشقق، وازداد معدل البحث عن طريقة و شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وأماكن طرح هذه الشقق.

حجز شقق الاسكان الاجتماعي

سيتم الإعلان عنه طرح شقق الإسكان والحجز خلال 6 شهور ، وهذه الشقق تكون للمصريين فقط، وهي مقدمة بشروط سهلة بنظام التمويل العقاري، وكذلك تقوم الدولة بدعم جزء كبير من ثمن هذه الشقق وستكون هذه الشقق متاحة في عدة محافظات مثل محافظة القاهرة والجيزة ومدينة ، وعدد من الأقاليم، وتكون مساحة هذه الشقق ابتداء من 75 مترا، وتشمل غرفتين وصالة، وهناك شقق مكونه من 3 غرف وصالة مساحتها 90 متر، ومن الممكن حجز الشقق السكنية من هنا.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

هناك بعض الشروط التي يتعين توافرها لحجز شقق الإسكان وهي كالتالي:

يتعين ان يكون المتقدم مصري الجنسية.

يتعين أن يكون عمر المتقدم هو 21 عاما فما فوق.

ينبغي ألا يكون المتقدم حصل على شقة من الإسكان الاجتماعي قبل ذلك.

يجب دفع مبلغ مقدم للشقة وهو يتراوح من 15 ألف و 22 ألف.

ينبغي أن يكون دخل المتقدم من 6,000 إلى 8,000 جنيه.

يجب تقديم طلبات الحصول على شقة في محافظة إقامة الشخص أو في محل عمله.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي