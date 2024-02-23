أحلى اغاني واروع انشودة.. تردد قناة كراميش أطفال الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

قناة كراميش هي من أهم قنوات الأطفال التي تقوم بإذاعة العديد من البرامج والطفولية والأغاني والأناشيد الرائعة، فضلاً عن أن المحتوى يتم تقديمه بجودة عالية وإشارة قوية، هذا وأن القناة موجهة إلى العديد من دول العالم العربي، ويمكن التعرف على التردد الجديد للقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة كراميش اطفال على النايل سات

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة كراميش اطفال الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد الجديد لقناة كراميش يكون 11470.

معامل الترميز يكون 27500.

استقطاب قناة كراميش أطفال هو عمودي.

تردد قناة كراميش أطفال 2024 العرب سات

ويسهل القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة كراميش أطفال على العرب سات، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة كراميش أطفال هو العرب سات.

إضافة إلى تردد قناة كراميش يكون 11390.

بينما معدل الترميز لقناة كراميش هو 27500.

استقطاب قناة كراميش يكون عمودي.

خطوات استقبال قناة كراميش أطفال

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة كراميش أطفال على القمر الصناعي، وفقًا لما يلي: –