سلي طفلك ..الآن استقبل تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024  عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد عبر جميع الأقمار الصناعية، حيث تتمتع قناة طيور الجنة بشعبية كبيرة بين الأطفال وتعتبر واحدة من القنوات الهامة التي تهم الكثير من الأسر،و تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأناشيد المميزة التي تستهدف الجمهور الصغير، وخاصةً خلال شهر رمضان المبارك، و تعمل أسرة القناة على تقديم محتوى غنائي يركز على القيم والصفات الإسلامية، ويشجع الأطفال على أداء الفروض والعبادات، وتهدف قناة طيور الجنة إلى توفير بيئة تعليمية وترفيهية آمنة للأطفال، حيث يتعلمون القيم الإيجابية والتعاليم الدينية من خلال الأناشيد والأغاني التي تعرض على القناة. يتم استخدام الأناشيد كوسيلة لتشجيع الأطفال على تنمية مهاراتهم اللغوية والاجتماعية، وتعزيز الروح الإيجابية والتفاؤل لديهم.

قناة طيور الجنة بيبي عبر جميع الأقمار الصناعية

قناة طيور الجنة تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، حيث تقدم محتوى مناسب للأطفال في جميع الأعمار،و يمكن للأسر الاستمتاع بمشاهدة الأناشيد والبرامج التعليمية التي تقدمها القناة، والتي تعزز قيم التسامح والتعاون والأخلاق الحميدة، وتعتبر قناة طيور الجنة وجهة مهمة للأطفال وأولياء الأمور الباحثين عن محتوى هادف وترفيهي يتماشى مع القيم الإسلامية، وتعزز تطور الأطفال بشكل إيجابي.

تردظ قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024:

من خلال التردد التالى تستطيع ضبط قناة طيور الجنة بيبي عبر جميع الأقمار الصناعية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اسماء القناة: طيور الجنة.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 11274.

معدل الترميز: 27500..

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد طيور الجنة القمر الصناعي عرب سات