“ابسط يا عم وفرح العيال”..احسب نصيبك على بطاقة التموين وهل فيه زيادة لشهر رمضان وبكام أسعار السلع التموينية في مارس 2024

يترقب المواطنين في مصر إلى أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024 بفارغ الصبر، خاصةً الذين يستخدمون بطاقات التموين، كما يظهر اهتمامًا متزايدًا بنصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تسعى الوزارة جاهدة لتلبية احتياجات المواطنين عبر تقديم مجموعة واسعة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لحاملي البطاقات التموينية، كما تقوم الوزارة بطرح السلع الأساسية بأسعار تنافسية تساهم في تخفيف الأعباء المالية، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية والتضخم الأخير في الأسعار.

موعد صرف السلع التموينية

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد أسعار السلع التموينية المتاحة للمواطنين المصريين خلال شهر مارس 2024، والتي ستكون متاحة للتوزيع اعتبارًا من الجمعة الأولى من هذا الشهر، ويستفيد محدودو الدخل من هذه السلع عبر استخدام بطاقات التموين، حيث يبلغ عدد البطاقات المتاحة للمواطنين 21 مليون بطاقة.

نصيب المواطن المصري من السلع التموينية

تم الإعلان عن توزيع نصيب الفرد من الزيت والسكر لشهر مارس 2024، حيث يُخصص لكل فرد زجاجة زيت بسعة 800 مل للصرف، وتحدد الحد الأقصى للصرف عند 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة، أما بالنسبة للسكر، يُخصص كيلو جرام من السكر لكل فرد، مع الحد الأقصى للصرف عند 6 كيلوجرامات من السكر للبطاقة الواحدة.

أسعار السلع التموينية

إليك قائمة بأسعار بعض السلع التموينية المهمة في مصر لشهر مارس 2024: