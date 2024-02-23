“ابسط يا عم وفرح العيال”..احسب نصيبك على بطاقة التموين وهل فيه زيادة لشهر رمضان وبكام أسعار السلع التموينية في مارس 2024
يترقب المواطنين في مصر إلى أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024 بفارغ الصبر، خاصةً الذين يستخدمون بطاقات التموين، كما يظهر اهتمامًا متزايدًا بنصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تسعى الوزارة جاهدة لتلبية احتياجات المواطنين عبر تقديم مجموعة واسعة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لحاملي البطاقات التموينية، كما تقوم الوزارة بطرح السلع الأساسية بأسعار تنافسية تساهم في تخفيف الأعباء المالية، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية والتضخم الأخير في الأسعار.
موعد صرف السلع التموينية
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد أسعار السلع التموينية المتاحة للمواطنين المصريين خلال شهر مارس 2024، والتي ستكون متاحة للتوزيع اعتبارًا من الجمعة الأولى من هذا الشهر، ويستفيد محدودو الدخل من هذه السلع عبر استخدام بطاقات التموين، حيث يبلغ عدد البطاقات المتاحة للمواطنين 21 مليون بطاقة.
نصيب المواطن المصري من السلع التموينية
تم الإعلان عن توزيع نصيب الفرد من الزيت والسكر لشهر مارس 2024، حيث يُخصص لكل فرد زجاجة زيت بسعة 800 مل للصرف، وتحدد الحد الأقصى للصرف عند 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة، أما بالنسبة للسكر، يُخصص كيلو جرام من السكر لكل فرد، مع الحد الأقصى للصرف عند 6 كيلوجرامات من السكر للبطاقة الواحدة.
أسعار السلع التموينية
إليك قائمة بأسعار بعض السلع التموينية المهمة في مصر لشهر مارس 2024:
- سكر معبأ (كيلو جرام واحد): 12.60 جنيه.
- زيت خليط (800 مللي): 30 جنيهًا.
- أرز معبأ (كيلوجرام واحد): 12.60 جنيه.
- مكرونة (800 جم): 13 جنيهًا.
- مكرونة (400 جم): 6.50 جنيه.
- عدس مجروش (500 جرام): 21 جنيهًا.
- فول معبأ (500 جم): 9 جنيهات.
- دقيق معبأ (كيلوجرام): 18 جنيهًا.
- مسلى صناعي (800 جرام): 36 جنيهًا.
- شاي ناعم (40 جرامًا): 5 جنيهات.
- صلصة (300 جرام): 8 جنيهات.
- تونة مفتتة (وزن 140 جرامًا): 18 جنيهًا.
- مربى أنواع (350 جرامًا): 16 جنيهًا.
- جبنة تتراباك (250 جرامًا): 14 جنيهًا.
- جبنة تتراباك (125 جرامًا): 7 جنيهات.
- مسحوق أتوماتيك (800 جرام): 25 جنيهًا.
- مسحوق عادي يدوي (800 جرام): 16 جنيها.
- صابون غسيل (125 جرامًا): 3 جنيهات.
- صابون تواليت (125 جرام): 7.50 جنيه.
- لبن جاف (125 جرامًا): 25.50 جنيه.
- خل 5% (900 مللي): 6 جنيهات.
- كيس ملح طعام (300 جرام): 1.25 جنيه.
- بار حلاوة طحينية سادة (40 جرامًا): 3 جنيهات.
- كيس سائل غسيل أواني (80 جرامًا): 3 جنيهات.
- بسكويت يويوز سادة: 1.5 جنيه.
- بسكويت يويوز ويفر أنواع: 2.75 جنيه.
- بسكويت تومورو أنواع: 3.75 جنيه.
- بسكويت بوو أنواع: 3.75 جنيه.
- طحينة بيضاء (ظرف 140 جرامًا): 2.50 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان (18 جرامًا): 4 جنيهات.
- علبة مرقة دجاج (عدد 8 مكعبات): 6 جنيهات.