براتب 500 ريال وحوافز تنافسية.. وظائف وزارة العمل في سلطنه عمان 2024

تقوم وزارة العمل في سلطنة عمان بإطلاق مجموعة من الوظائف الشاغرة التي يرغب في الحصول عليها من قبل الكوادر البشرية في مختلف التخصصات وبكافة المؤهلات المعنية بالقبول، فضلاً عن أن هذه الوظائف تأتي برواتب جذابة ومزايا وحوافز تنافسية لا يمكن وأن تُقارن بأي وظائف أخرى، هذا وأن الوزارة تُساهم بشكل كبير في القضاء على نسبة كبيرة من البطالة داخل البلاد عبر طرحها لكل هذه الوظائف.

وظائف وزارة العمل في سلطنة عمان لجميع المؤهلات

أكدت وزارة العمل في سلطنة عمان، أن الوظائف المطروحة عبر الموقع الرسمي تتناسب مع جميع المؤهلات وتشمل كافة التخصصات، فضلاً عن أن الرواتب فيها تصل لـ 500 ريال عُماني فأكثر، إضافة إلى الحوافز المالية الأخرى، والترقيات التي تتم من وقت إلى أخر، لكن يجب وأن يصل عمر الشخص المتقدم 18 عامًا فأكثر، ويجب بأن يكون لائق طبيًا أو صحيًا لقبوله في الوظائف، حسن السير والسلوك.

كيفية التقديم في وظائف وزارة العمل 2024 سلطنة عمان

تتمثل أهم خطوات القيام بالتقديم في وظائف وزارة العمل داخل سلطنة عمان، وفقًا لما يلي:-