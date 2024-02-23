يا لولو يا لولو في نونو.. تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات لأفضل أغاني الأطفال التعليمية والترفيهية

تردد قناة وناسة، تُعد قناة وناسة واحدة من أبرز قنوات الأطفال التي يتم البحث عنها عبر محركات البحث، حيث تتميز بأنها قناة مخصصة للأطفال وتُعد من بين أفضل القنوات المتاحة حاليًا، تُسهم قناة وناسة في توفير تجربة ترفيهية مميزة للأطفال من خلال تقديم أروع الأغاني والبرامج المصممة خصيصًا لهم، تُظهر قناة وناسة اهتمامًا كبيرًا بتقديم برامج تحمل قيمًا تربوية، مما يُساعد الأطفال على فهم ذواتهم والعالم من حولهم، يتم تقديم هذه القيم بشكل مبسط وممتع، لينمو الطفل ويكتسب مفاهيم إيجابية وعادات صحيحة، تُعتبر البرامج المقدمة من قبل قناة وناسة فرصة للأطفال للتعلم والتسلية في وقت واحد.

تردد قناة وناسة 2024

تسعى إدارة قناة وناسة إلى تقديم محتوى متميز ومفيد للأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي، يتم تحديث تردد القناة بانتظام لضمان جودة عالية في الصوت والصورة، وتركز البرامج على تقديم أغاني تعليمية هادفة ومسلية للأطفال، بالإضافة إلى الألعاب التي تعزز من تنمية الذاكرة والذكاء، تتبنى القناة نهجًا إيجابيًا يهدف إلى بناء قيم وسلوكيات صحيحة للأطفال، وتجنب العنف والإساءة في محتواها.

تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات

يمكن استقبال تردد قناة وناسة للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات عن طريق التوجيهات التالية:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: إتش دي.

كما يمكن أيضًا استقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات بواسطة:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: إتش دي.

توفير هذه التفاصيل يجعل من السهل على الأهالي ضبط أجهزتهم لاستقبال القناة والاستمتاع بمحتواها المفيد للأطفال.