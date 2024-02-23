“الحديد رخص خالص ياجدعان”.. انخفاض جنوني يضرب اسعار الحديد اليوم الجمعه الموافق 23 فبراير 2024… قوم ابني لعيالك..!!

يعتبر الحديد أحد المواد الأساسية التي تستخدم في العديد من المجالات مثل البناء وصناعة السيارات وتصنيع الأجهزة المنزلية والعديد من التطبيقات الصناعية الأخرى تتغير أسعار الحديد بشكل يومي وذلك بناءً على العديد من العوامل مثل العرض والطلب وأسعار الصرف والتكاليف الإنتاجية شهدت أسعار الحديد تقلبات كبيرة وتغيرات في سياسات التجارة الدولية في العادة توجد ثلاثة أنواع رئيسية من الحديد وهي الحديد الزهر والحديد المصبوب والحديد الصلب.

اسعار الحديد اليوم

من الجدير بالذكر أن عدة عوامل تؤثر على أسعار الحديد، ومنها العرض والطلب والتكاليف الإنتاجية والتكنولوجيا والسياسات الحكومية والتغيرات البنية في الاقتصادات العالمية يتوقع الخبراء أن تستمر أسعار الحديد في التقلبات خلال العام الحالي ومن المهم على المستهلكين والشركات التجارية مراقبة هذه التغيرات وضبط استراتيجياتهم بناءً عليها من الجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار الحديد له تأثير كبير على عدة قطاعات اقتصادية وقد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنشاءات وتأثير سلبي على حركة الاقتصاد العام. لذلك، من الضروري أن تعمل الحكومات والشركات على وضع سياسات وأنظمة لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

تم تسجيل سعر طن الحديد عز عند 56186 جنيه.

بينما سجل سعر طن الحديد السويس والحديد المراكبي نفس القيمة وهي 53520 جنيه لكل منهما.

أما سعر حديد أركو ستيل فقد سجل 53500 جنيه.

في حين سجل سعر طن الحديد الجارحي 53300 جنيه.

وسعر طن الحديد الجيوشي بلغ 52000 جنيه.

اسعار الاسمنت اليوم

تمت استقرار أسعار الاسمنت اليوم بعد التغيرات التي شهدتها أسعار الحديد حيث يتجه الجميع نحو البحث عن التحولات في أسعار الاسمنت؛ نظرًا لأهميته كمادة أساسية في البناء ودونه لا يمكن تنفيذ العمليات البنائية وفي أعقاب أحدث التغيرات جاءت أسعار الاسمنت اليوم على النحو التالي