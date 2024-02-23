اليابان في صدارة تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024 الآسيوية بعد انتهاء البطولات العالمية لكأس أمم أفريقيا وكأس آسيا

بعد استكمال بطولتي أمم أفريقيا العالمية وبطولة كأس آسيا للعام الجاري 2024، تزايدت معدلات البحث من قبل متابعين بطولتي أفريقيا وآسيا والكثير من محبي كرة القدم يبحثون عن تصنيف فيفيا للمنتخبات 2024 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إن فريق منتخب المغرب حظي على المركز الأول من بطولة أفريقيا في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وحصل المنتخب المصري على المركز 36 وهذا يعتبر المستوى الأفضل عالميًا.

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024

قامت كوكبة الاتحاد الدولي لكرة القدم في فيفا الإعلان عن تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024، حيث قام بالتوضيح والترتيب التدريجي لكافة أفضل مراكز المنتخبات عقب كل بطولة من البطولات العالمية الكبرى التي تمت منافستها تحت رعاية الاتحاد العالمي الدولي لكرة القدم، ومن المقرر أنه كما أقيمت مشاركة بطولتي كأس أمم أفريقيا وكأس آسيا خلال العام الجاري من شهري يناير فبراير، ستقام أيضا بطولتي كأس أمم أفريقيا يورو، وكأس كوبا أمريكا في شهر يونيو ويوليو القادمين من هذا العام الجاري.

ما هي أفضل المنتخبات الإفريقية في تصنيف فيفا 2024؟

جاءت أفضل المنتخبات الإفريقية في تصنيف فيفا 2024 لهذا العام، حيث جاء المنتخب المصري في المركز 36 ويعتبر هذا أفضل المراكز عالميًا وجاء المنتخب بعدد نقاط 1500.38، فمن السطور التالية نوضح الترتيب التدريجي للمنتخبات.

الأول: منتخب المغرب جاء في المركز 12 بعدد نقاط 1663.39.

الثاني: منتخب السنغال جاء في المركز 17 بعدد نقاط 1620.74.

الثالث: منتخب نيجيريا جاء في المركز 28 بعدد نقاط 1522.26.

الرابع: منتخب مصر جاء في المركز 36 بعدد نقاط 1500.38.

الخامس: منتخب كوت ديفوار جاء في المركز 39 بعدد نقاط 1494.57.

السادس: منتخب تونس جاء في المركز 41 بعدد نقاط 1491.15.

السابع: منتخب الجزائر جاء في المركز 43 بعدد نقاط 1469.81.

الثامن: منتخب مالي جاء جاء في المركز 47 بعدد نقاط 1469.81.

التاسع: منتخب الكاميرون جاء في المركز 51 بعدد نقاط 1452.59.

العاشر: منتخب جنوب أفريقيا جاء في المركز 58 بعدد نقاط 1410.23.

ترتيب تصنيف فيفا للمنتخبات الآسيوية 2024

قام فريق الاتحاد الدولي لكرة القدم بتصنيف الفيفا للمنتخبات 2024، وذلك بعد الانتهاء من بطولتي كأس أمم أفريقيا وكأس آسيا، حيث جاء ترتيب فيفا للمنتخبات الآسيوية على النحو التالي.