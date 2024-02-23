إمساكية شهر رمضان 1445 ودعاء اليوم الأول من رمضان

لم يتبق إلا أيام قليلة على “شهر رمضان الكريم” ويبحث الكثير من المسلمين عن إمساكية شهر رمضان 1445 حتى يتمكنوا من معرفة مواقيت السحور والإفطار، وقد أشارت الأبحاث الفلكية أن يوم الإثنين 11 مارس 2024 هو بداية شهر رمضان الكريم الذي يعتبر من أفضل الشهور عند الله -سبحانه وتعالى- فهو الشهر الذي نزل فيه القرآن، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم “إمساكية شهر رمضان” ودعاء “اليوم الأول من رمضان”.

إمساكية شهر رمضان 1445

وضح “وزير الأوقاف” المصري الدكتور “مختار جمعة” من خلال صفحته الرسمية على “موقع الفيسبوك” أن عدد ساعات الصيام خلال “شهر رمضان” سوف تكون ما بين 14 إلى 15 ساعة خلال اليوم بناء على ما جاء في إمساكية شهر رمضان 1445.

ويوجد اختلافات بسيطة في الأوقات بين محافظات مصر المختلفة بأذان المغرب والفجر، والتي لا تتعدى دقائق، و”إمساكية شهر رمضان” المتوقعة خلال أول ثلاثة أيام في مدينة القاهرة جاءت على النحو التالي:

اليوم الأول

أول يوم رمضان الموافق 11 مارس 2024 سوف يكون وقت السحور في الساعة 2:23 وموعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:34 وموعد أذان المغرب الساعة 6:1، وبالتالي يكون عدد ساعات الصوم 13 ساعة وعشرون دقيقة.

اليوم الثاني

اليوم الثاني من شهر رمضان الموافق 12 مارس سوف يكون موعد السحور الساعة 2:23، وموعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:34 وموعد صلاة المغرب الساعة 6:1.

اليوم الثالث

موعد السحور في ثالث أيام رمضان الموافق 13 مارس 2:20 وموعد أذان صلاة الفجر الساعة 4:40 وموعد صلاة المغرب الساعة 4:40.

دعاء اليوم الأول من رمضان

هناك الكثير من الأدعية التي يفضلها المسلمون في أول يوم من أيام شهر رمضان الكريم، ومن أشهر هذه الأدعية التالي:

“اللهم ارزقني رزقًا طيبًا واستجب دعائي، وأعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الرجال، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين”

في ختام إمساكية شهر رمضان 1445 هجرياً، نود أن نعرب عن أملنا بأن يكون هذا الشهر الكريم قد جلب معه البركات والسكينة إلى قلوبكم، يعتبر رمضان شهر الصيام، العبادة، والتقرب إلى الله، فضلاً عن كونه فرصة للتأمل وإصلاح النفس وتقوية الروابط الأسرية والاجتماعية، نأمل أن تكونوا قد استفدتم من الأوقات المباركة التي يوفرها هذا الشهر لتجديد النوايا والعمل على تحسين الذات.