“أحلى أغاني الأطفال” .. نزل تردد قناة وناسة بيبي wanasah tv الجديد على التلفزيون وخلي طفلك يتبسط 2024
تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية 2024
يعد تردد قناة وناسة بيبي 2024 واحدًا من أكثر ترددات القنوات الخاصة بالأطفال بحثًا عبر محركات البحث، وذلك نظرًا لتميزها كقناة مخصصة للأطفال وتقديمها لأروع الأغاني والبرامج الترفيهية المخصصة لهم، كما تتميز قناة وناسة بيبي بتقديم محتوى ذي قيمة تثقيفية للأطفال، يساعدهم في فهم أنفسهم والعالم من حولهم، وتسعى القناة لنقل قيمًا إيجابية تساعد في نمو وتطور الأطفال، وتعزز العادات الصحيحة وتبتعد عن العادات السلبية مثل الكذب والغش والعنف.
تردد قناة وناسة بيبي الجديد
تهدف القناة إلى تقديم محتوى ممتع وتعليمي للأطفال، حيث تشمل أغاني تعليمية ذات هدف وبرامج ترفيهية مسلية، ويمكن استقبال تردد قناة وناسة للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات، وتفاصيل التردد هي:
- التردد: 11470.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
- الجودة: HD.
كما يمكن أيضًا استقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات، وتفاصيل التردد هي:
- التردد: 11270.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
- الجودة: HD.
كيفية ضبط القناة على الرسيفر
لضبط قناة وناسة للأطفال على جهاز الاستقبال الخاص بك، يجب أن تتبع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات أو القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.
- اختر “بحث تلقائي” أو “بحث يدوي” حسب إعدادات جهاز الاستقبال.
- يتعين عليك إدخال التردد المتاح للقمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات) الذي يبث عليه القناة.
- ابدأ عملية البحث عن القنوات الجديدة.
- عندما تنتهي من البحث وتجد قناة وناسة، يجب القيام بحفظ القناة في قائمة القنوات.
- تأكد من تحديث التردد بشكل دوري، خاصة إذا قامت القناة بتغيير ترددها.