هام وعاجل.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان المبارك والصرف بالزيادة الجديدة 50%

ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن مواعيد صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 القادم، وهذا بعد القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلق بزيادة المرتبات والمعاشات، وهذا تبعًا للحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

موعد صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024

قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة لجميع الموظفين بالحكومة، كما سيتم البدء في صرف المرتبات من الحادي والعشرون من شهر مارس القادم إلى اليوم السابع والعشرون من شهر مارس.

جدول صرف المرتبات بعد الزيادة

أعلنت وزارة المالية عن صرف المرتبات، وذلك بعد الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي كالآتي:

يصل مرتب موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة بعد الزيادة الجديدة إلى 12.200 جنيه.

كما يبلغ مقدار مرتب موظفي الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة حوالي 10.200 جنيه.

كما أن مرتب موظفي درجة المدير العام بعد الزيادة تصل إلى 9.200 جنيه.

وكذلك أيضًا يصل مرتب موظفي الدرجة الأولى بعد الزيادة إلى 8.200 جنيه.

أما موظفي الدرجة الثانية فيبلغ المرتب لحوالي 8000 جنيهًا بعد الزيادة الجديدة.

ومن ثم يصل مرتب موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة لحوالي 7.500 جنيه.

كما أن يبلغ مقدار مرتب موظفي الدرجة الرابعة 7000 جنيه

أما مرتب موظفي الدرجة الخامسة يصل بعد الزيادة الجديدة إلى 6.500 جنيه.

كما يصل أيضًا مرتب موظفي الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة حوالي 6000 جنيه.

أماكن صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024

يوجد العديد من الأماكن التي يمكن للمواطنين صرف المرتبات والمعاشات منها، وهي كالآتي: